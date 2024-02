Maria Buză, hărțuită continuu pe Facebook după ce a pierdut contul de pe rețeaua de socializare: „Sunt la mâna unor escroci ai netului”

Pagina de Facebook a a fost spartă acum doi ani, iar de atunci, chiar dacă a depus mai multe sesizări către conducerea rețelei de socializare, poliție și către DIICOT, cazul nu a fost nici acum soluționat.

În prezent, pagina de Facebook a artistei, dedicată pentru fanii acesteia, este urmărită de peste 152.000 de urmăritori, și are ca prezentare textul „Unii mă știu ca actriță, alții ca interpretă de muzică populară sau ușoară”.

Artista Maria Buză este hărțuită continuu după ce și-a pierdut pagina oficială de Facebook

„Prima dată am scris la Facebook în luna ianuarie 2022, unde am primit de la Concierge Support mesaje de tipul «mai studiem, revenim noi către dvs, între timp iată care sunt recomandările pentru a nu vi se mai fura pagina pe viitor… ». De atunci şi până acum am făcut zeci de sesizări, iar rezultatul îl vedeţi”, a povestit Maria Buză.

Pagina care poartă numele artistei a fost creată în urmă cu 10 ani. „Până acum am făcut numeroase raportări la Facebook, cu ajutorul mai multor prieteni care au acces direct la asistenţa prin live chat. Deşi am furnizat toate datele pe care mi le-au cerut, inclusiv copia buletinului de identitate, ”, a adăugat ea, potrivit

Autoritățile nu au rezolvat sesizările făcute de Maria Buză

Pentru a-și recupera contul, Maria Buză a anunțat și autoritățile, care, din păcate, nu au reușit să rezolve sesizările artistei.

„De fiecare dată, la fiecare sesizare, am luat-o de la început cu toată povestea, însă în zadar. Nu li s-a părut dubios că o pagină a unui artist român, creată în România, este brusc administrată din Asia şi publică clipuri care nu au nicio legătură cu imaginea artistului. Cât despre sesizarea noastră la Poliţia Română, suntem la doi ani de la depunerea plângerii şi aşteptăm să fim contactate de DIICOT. Rapid, nu? Dacă aş avea succes în această speţă, v-aş spune şi reţeta succesului, însă deocamdată sunt doar un artist la mâna unor escroci ai internetului”, a adăugat Maria Buză, potrivit sursei citate.