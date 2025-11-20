Maria Buză impresionează la 56 de ani prin energie, naturalețe și o formă fizică excelentă. Artista spune că nu a apelat la proceduri estetice și că stilul ei de viață, mutat de câțiva ani la țară, îi oferă echilibrul de care are nevoie. Trăiește simplu, se bucură de natură și susține că starea de spirit este cel mai bun tratament anti-îmbătrânire.

Ce o ajută pe Maria Buză să-și păstreze forma fizică

De cinci ani, Maria Buză a lăsat în urmă agitația și s-a mutat într-o comună din Vâlcea. Actrița spune că ritmul liniștit o ajută nu doar să se mențină în formă, dar și să se simtă bine în propriul corp. Are o curte mare, animale și planuri pentru o grădină de legume.

În ceea ce privește rutina de îngrijire, mărturisește că nu folosește nu folosește produse care să o ajute pentru menținerea aspectului tânăr. Nu merge la sală, nu ține dietă și nici nu folosește tratamente cosmetice. Stilul ei de viață o menține activă, iar treburile gospodărești o pun în situația de a face mișcare, fie că vrea sau nu.

„Nici dietă, nici sport, nici tratamente. Eu nu mai locuiesc în București, ci undeva lângă Vâlcea. Și sunt zile în care nici cu cremă pe față nu mă dau, pur și simplu mă spăl pe față și atât”, a spus artista, pentru Cancan.

Ce crede Maria Buză că le ajută pe femei să se mențină tinere

Pentru Maria Buză, frumusețea vine din interior. Ea consideră că starea psihică influențează direct felul în care arată o persoană. În opinia ei, tonusul bun începe cu bucurie, liniște și un echilibru emoțional sănătos. Crede că atunci când o femeie este împăcată cu ea, semnele îmbătrânirii apar mult mai greu.

„Cred că mă întrețin cu bucurie, cu veselie, cred că astea sunt cele mai importante stări ale unui om, mai ales în ce privește femeia. Dacă m-ai întrebat pe mine, pentru a avea un tonus bun, psihic, și atunci toate astea, cumva, fac femeia sa fie liniștită. Și dacă ești liniștită, nici riduri, nici lacrima nu-și găsește locul pe chip. Și nu sapă nimic în tenul tău. Cred că ăsta e secretul. Și apoi cred că și meseria, și profesia stau acolo ca o grijă”, a precizat Maria.