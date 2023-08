Maria Cârneci a fost prezentă la un eveniment în Crevedia chiar înainte de tragedie: „Eram aproape de bubuială”

a avut un impact puternic asupra întregii țări, care nu se aștepta la o repetare a situației similare cu cea de la Colectiv. Mai multe explozii s-au produs la o stație de GPL, soldându-se cu două persoane decedate și peste 50 de răniți în stare gravă.

Maria Cârneci a cântat în Crevedia cu o zi înainte de tragedie

Multe persoane au arătat solidaritate față de victimele incendiilor și pacienții spitalizați prin donații de sânge. Inclusiv s-au alăturat mișcării, dezvăluind că a fost în Crevedia cu o zi înainte de tragedie.

„Hai să vă spun ceva? Ați văzut bubuiala, explozia? Să mor de vă mint că eu vineri am cântat acolo. Am cântat în localitatea aia, e un sat, am avut eveniment acolo. Am avut o recepție de prispă și eram aproape de bubuială. La nuntă așa se spune, recepție de prispă, de la nașul o pereche de adidași. Pe cuvânt dacă vă mint (nr. s-a speriat), ce înseamnă Doamne Doamne de acolo. Ce înseamnă o zi. Doamne… E totul foarte fragil (nr. viața)”, a declarart Maria Cârneci, potrivit .