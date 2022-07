Maria Ciobanu se întoarce în România! Motivul pentru care vedeta muzicii populare părăsește America

Maria Ciobanu este una dintre de la noi din țară și a fost supranumită „Ciorcârlia muzicii românești”. Artista s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a refugiat în Statele Unite ale Americii în urmă cu mulți ani. Vedeta a povestit de mai multe ori că duce o viață mult mai frumoasă decât în România.

Într-un interviu pentru Impact.ro, Ionuț Dolănescu a declarat că mama lui revine pentru o perioadă în România.

Motivul pentru care artista se întoarce în România

Cântăreața nu mai concertează și duce o viață liniștită în SUA. , dar urmează să vină în România pentru a participa la o nuntă.

Fiul Mariei Ciobanu a mărturisit despre mama sa că la 85 de ani este într-o formă fizică foarte bună.

„Mama e în America, probabil în luna august va veni în țară, să fie prezentă la un eveniment din familie, la o nuntă în Sibiu. Nu mai cântă, dar mulțumim bunului Dumnezeu că la 85 de ani e sănătoasă, e lucidă”, spus artistul, potrivit Impact.ro.

Și Ionuț Dolănescu locuiește uneori în America, însă anul acesta a petrecut mai puțin timp acolo, căci copiii lui fac școala în România.

„Numai în februarie – martie am fost plecat în America. În lunile ianuarie – aprilie am avut concerte în toată Diaspora, în Franța, Italia, Spania. La Valencia au fost peste o mie de spectatori. După ani de zile, lumea e dornică să ne vadă. Am stat mai mult în România, copiii sunt acum aici la școală. Fata studiază vioara, la Colegiul de artă George Enescu. Ei sunt talentați, dar vom vedea dacă vor îmbrățișa o carieră, nu se știe ce vor face în vremurile astea, dar noi îi pregătim”, a spus el.



Maria Ciobanu, distrusă de o boală

Acum cinci ani, vedeta muzicii populare a fost diagnosticată cu o formă severă de astm. Acesta este motivul pentru care vedeta s-a mutat în California, unde se simte foarte bine.

Maria Ciobanu nici măcar de Revelion, cum era obișnuită să facă. Se pare că sănătatea artistei nu îi mai permite să facă deplasări lungi și obositoare.

„Mama se află în America, vorbim zilnic la telefon, regretă că nu a fost în țară de aceste sfinte sărbători, în perioada iernii preferă să stea acolo, pentru că are o bronșită și îi prinde mai bine clima de acolo.

E o climă uscată în Los Angeles, California, și stă acolo, dar de abia așteaptă să se întoarcă în țară, pentru că se simte foarte bine cu nepoțeii. Și eu o aștept, s-o duc la Perşinari, să ne bucurăm de dânsa câte zile i-o mai da Dumnezeu, anul asta împlinește 85 ani”, a declarat Ionuț Dolănescu pentru Star Popular.