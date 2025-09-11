B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu" (VIDEO)

Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)

Ana Beatrice
11 sept. 2025, 15:09
Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook/ Maria Constantin
Cuprins
  1. Cine este Maria Constantin în muzica românească
  2. Cum a ajuns Maria Constantin să participe la Vocea României
  3. Ce moment a marcat-o în timpul concursului
  4. Cum a reacționat Maria Constantin la replica Loredanei
  5. Ce părere are Adrian Enache despre concursurile de talente
  6. Ce lecții a învățat Maria Constantin din această experiență

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzică populară din România. Cu o carieră solidă, numeroase apariții pe scenă și piese care au cucerit publicul, cântăreața s-a impus în ultimul deceniu ca una dintre vocile puternice ale folclorului românesc.

Recent, artista a surprins printr-o serie de declarații în podcastul lui Adrian Enache, unde a povestit despre experiența mai puțin plăcută pe care a trăit-o la Vocea României, într-o perioadă în care era la început de drum și își punea mari speranțe în acest concurs.

Cine este Maria Constantin în muzica românească

Maria Constantin s-a făcut remarcată prin talentul său vocal și prin autenticitatea interpretărilor sale de muzică populară. Publicul a descoperit-o ca pe o voce puternică și sensibilă în același timp, capabilă să transmită emoție și să ducă mai departe tradiția folclorului românesc. De-a lungul timpului, a urcat pe numeroase scene, a înregistrat melodii de succes și a devenit o prezență constantă în spațiul public.

Cum a ajuns Maria Constantin să participe la Vocea României

Maria Constantin a explicat că la momentul participării era „un copil”, aflat la început de drum, și a resimțit puternic presiunea scenei și a așteptărilor. Deși concursul promitea să fie o rampă de lansare pentru talente autentice, ea a descoperit rapid că lucrurile nu sunt atât de simple.

„Toți cei care au participat la Vocea României știu foarte bine că nu îți alegi tu piesele”, a spus ea. Organizatorii au decis ca artista să interpreteze celebra piesă „Sanie cu zurgălăi”, într-o variantă inspirată de stilul Édith Piaf.

Ce moment a marcat-o în timpul concursului

Cel mai delicat episod s-a petrecut după ce a primit trei voturi pozitive din partea juraților Smiley, Marius Moga și Tudor Chirilă. Din cauza căștilor pe care le purta, Maria Constantin a auzit discuțiile private dintre jurați.

„Și o aud pe Loredana: «Da, mă, mai avem să primim și maneliștii»”, a povestit cântăreața, mărturisind că acea replică i-a rămas întipărită în minte.

Cum a reacționat Maria Constantin la replica Loredanei

Deși momentul a rănit-o, artista nu a reacționat atunci. „Eram mic copil”, a spus ea. Cu toate acestea, Maria Constantin nu a ezitat să își exprime admirația față de Loredana Groza: „Mi se pare cel mai tare artist ever. Face show, imaginea Loredanei este top. Nu m-am supărat.”

Ce părere are Adrian Enache despre concursurile de talente

Gazda podcastului a intervenit și a explicat că, în astfel de competiții, vocea nu este întotdeauna criteriul decisiv. „Trebuie să ai și caz social. Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu”, a declarat Adrian Enache, sugerând că poveștile emoționante cântăresc uneori mai mult decât talentul pur.

Ce lecții a învățat Maria Constantin din această experiență

Chiar dacă experiența de la Vocea României a fost dureroasă, artista a ales să vorbească despre ea cu maturitate și sinceritate. „Nu m-am supărat, dar am ținut minte”, a spus cântăreața, adăugând că a înțeles cum funcționează uneori culisele show-urilor de talente.

