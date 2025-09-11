Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de muzică populară din România. Cu o carieră solidă, numeroase apariții pe scenă și piese care au cucerit publicul, cântăreața s-a impus în ultimul deceniu ca una dintre vocile puternice ale folclorului românesc.

Recent, artista a surprins printr-o serie de declarații în , unde a povestit despre experiența mai puțin plăcută pe care a trăit-o la Vocea României, într-o perioadă în care era la început de drum și își punea mari speranțe în acest concurs.

Cine este Maria Constantin în muzica românească

Maria Constantin și prin autenticitatea interpretărilor sale de muzică populară. Publicul a descoperit-o ca pe o voce puternică și sensibilă în același timp, capabilă să transmită emoție și să ducă mai departe tradiția folclorului românesc. De-a lungul timpului, a urcat pe numeroase scene, a înregistrat melodii de succes și a devenit o prezență constantă în spațiul public.

Cum a ajuns Maria Constantin să participe la Vocea României

Maria Constantin a explicat că la momentul participării era „un copil”, aflat la început de drum, și a resimțit puternic presiunea scenei și a așteptărilor. Deși concursul promitea să fie o rampă de lansare pentru talente autentice, ea a descoperit rapid că .

„Toți cei care au participat la Vocea României știu foarte bine că nu îți alegi tu piesele”, a spus ea. Organizatorii au decis ca artista să interpreteze celebra piesă „Sanie cu zurgălăi”, într-o variantă inspirată de stilul Édith Piaf.

Ce moment a marcat-o în timpul concursului

Cel mai delicat episod s-a petrecut după ce a primit trei voturi pozitive din partea juraților Smiley, Marius Moga și Tudor Chirilă. Din cauza căștilor pe care le purta, Maria Constantin a auzit discuțiile private dintre jurați.

„Și o aud pe Loredana: «Da, mă, mai avem să primim și maneliștii»”, a povestit cântăreața, mărturisind că acea replică i-a rămas întipărită în minte.

Cum a reacționat Maria Constantin la replica Loredanei

Deși momentul a rănit-o, artista nu a reacționat atunci. „Eram mic copil”, a spus ea. Cu toate acestea, Maria Constantin nu a ezitat să își exprime admirația față de Loredana Groza: „Mi se pare cel mai tare artist ever. Face show, imaginea Loredanei este top. Nu m-am supărat.”

Ce părere are Adrian Enache despre concursurile de talente

Gazda podcastului a intervenit și a explicat că, în astfel de competiții, vocea nu este întotdeauna criteriul decisiv. „Trebuie să ai și caz social. Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu”, a declarat Adrian Enache, sugerând că poveștile emoționante cântăresc uneori mai mult decât talentul pur.

Ce lecții a învățat Maria Constantin din această experiență

Chiar dacă experiența de la Vocea României a fost dureroasă, artista a ales să vorbească despre ea cu maturitate și sinceritate. „Nu m-am supărat, dar am ținut minte”, a spus cântăreața, adăugând că a înțeles cum funcționează uneori culisele show-urilor de talente.