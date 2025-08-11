Maria de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea! Ce nu i-a plăcut la Ella

Maria de la rupe tăcerea! Concurenta a povestit ce nu i-a plăcut absolut deloc la Ella Vișan, concurenta care a venit alături de Andrei Lemnaru în emisiune.

Între cele două fete au existat, încă de la început, mici înțepături, iar într-un live pe TikTok, Maria a fost asaltată de întrebări legate de relația dintre ea și Ella. Astfel, blondina a ales să răspundă.

Ce a spus Maria despre Ella Vișan

Cu ce probleme de sănătate se confruntă cu Maria

Maria a mărturisit că a deranjat-o la Ella faptul că nu și-a asumat, încă de la început, că îl place pe Teo. Pe de altă parte, soția lui Marius a declarat că încă vorbește cu fetele cu care a fost în „Thailanda”.

„Mă repet. Eu nu am judecat pe nimeni (…) Eu nu judec pe nimeni, ce nu mi-a plăcut mie a fost că nu a spus că îi place de Teo, ca să știm. Era mai simplă chestia asta, dar chiar țin legătura cu fetele", a spus Maria de la Insula iubirii, într-un live, pe TikTok.

Într-un live pe rețelele de socializare, concurenta stabilită în Marea Britanie, a făcut dezvăluiri șocante. Aceasta a povestit că nu vede deloc cu ochiul stâng din cauza faptului că s-a născut prematur. Explicația ei a venit în urma întrebărilor urmăritorilor. Aceștia erau tare curioși dacă Maria poartă sau nu lentile de contact.

„Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică", a declarat Maria într-un live pe TikTok.