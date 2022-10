Marian și Larisa Drăgulescu s-au bucurat împreună la majoratul fiicei lor

Cel mai medaliat gimnast român, și fosta sa soție, Larisa Drăgulescu, s-au reunit la majoratul fiicei lor; cei doi nu au ezitat să se gândească la buzunare pentru petrecerea lui Beatrice la care au asistat 70 de persoane. Momentul aniversar s-a desfășurat chiar la finele săptămânii trecute când cei doi, divorțați din 2009(n.r.căsnicia acestora a durat doar trei ani, între 2006 și 2009), s-au reunit pentru majoratul fiicei lor. „La multi ani Beatrice, ai crescut mare și frumoasă. Îți doresc să ai parte de tot ce îți dorești în viață. Te iubește tati!” a postat apreciatul gimnat pa pagina acestuia de facebook. Majorat cu surprize A fost o petrecere-surpriză, pentru care au scos cheltuit câteva mii euro, după cum menționează cei de la .

„A fost destul de modestă, nu și-a dorit nimic special, a vrut să fie surpriză, nu a vrut să vadă tortul, sala, aranjamentul, a vrut să fie surprinsă. Singurul lucru pe care și l-a dorit, a spus că vrea să arate ca o prințesică în ținuta ei.

Partea de sus a fost un corset cu cristale, iar partea de jos a fost fusta de la rochia mea de mireasă de la nunta cu Marian. Tortul a fost alb cu roz, mare, pe trei etaje. Au fost 70 de persoane, am încercat să ne limităm la 70, altfel puteam să ajungem la mult mai mulți. Costurile au fost pe măsură, cam câteva mii de euro, nu mai contează. Important e că a ieșit foarte frumos, așa cum ne-am dorit” , a povestit Larisa Drăgulescu, potrivit .

Diferențe de drum și cariere

Fosta soție a marelui sportiv nu ascunde faptul poate fi accesată pe platforma „OnlyFans”, unde, conform sursei citate, ar fi strâns o mică avere.

„Soțul meu m-a cunoscut în club, nu la Biserică. Știa cu cine s-a căsătorit. Eu am 37 de ani, el are 41. Copiii mei au 15 și 17 ani și știu ce fac și nu au nimic împotrivă. Eu zic că i-am crescut bine, au amândoi bursă la liceu. Ce legătură are ce fac cu educația dată? Ne înțelegem foarte bine.

Nu fac videochat, fac filmulețe și poze interzise minorilor, înainte am lucrat în cluburi de noapte în Germania, apoi a venit pandemia. Am câștigat o avere impresionantă, dar din tot ce am făcut în ultimii 5-6 ani, nu doar din platformă” afirma Larisa Drăgulescu, în februarie, citată de GSP.ro

Celui mai medaliat sportiv român, Marian Drăgulescu a înscris în palmaresul său și 109 de alte distincții sportive.