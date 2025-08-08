Mariana Moculescu a făcut mărturisiri emoționante despre căsnicia avută cu Horia Moculescu și traumele prin care a trecut. Pornind de la propria experiență, ea a avut un mesaj pentru femeile care sunt în relații toxice.

Cuprins

Ce a spus Mariana Moculescu despre relația cu Horia Moculescu și traumele pe care le-a trăit

Ce mesaj a avut Mariana Moculescu pentru femeile aflate în relații toxice

Ce a spus Mariana Moculescu despre relația cu Horia Moculescu și traumele pe care le-a trăit

„Eu nu mai cred în greșeală, ci în traiectorii forțate de destin. Sunt copilul unei femei sterile, concepută prin tratamente experimentale, o ființă cu o fragilitate biologică și emoțională accentuată. Horia Moculescu era un om matur, influent, iar eu, o tânără de 18 ani, venită dintr-un episod traumatic. El a profitat de vulnerabilitatea mea, iar relația noastră s-a transformat rapid într-un dezechilibru de putere. Am fost prea tânără și prea fragilă pentru ce urma să trăiesc. (…)

Aveam 18 ani și jumătate. Fusese o perioadă extrem de grea pentru mine. I-am povestit că am trecut prin mari necazuri. Reacția lui nu a fost protectivă, ci invazivă. A început să insiste. Mama mea a simțit, dar eu eram deja prinsă într-o legătură afectivă dezechilibrată. Ultimul ei sfat a fost să spun totul ziariștilor profesioniști. N-am făcut-o la timp. (…)

Aveam o pregătire solidă, muzică, teatru, filologie. Aș fi putut ajunge departe, dar traumele au fost sistematic întreținute. Sistemul mediatic și anturajul lui m-au aruncat în scandal, nu în carieră. În prezent sunt o femeie fără casă, fără stabilitate. Am datorii. Nu am fost sprijinită niciodată de stat, nici de fostul soț, nici de ființele care ar fi trebuit să fie sprijin. Tot ce am e adevărul, iar documentele care îl susțin”, a afirmat Mariana Moculescu, pentru

Întrebată de ce crede că n-a avut noroc în dragoste, aceasta a răspuns: „Pentru că nu sunt un om „normal” în sensul simplist. Sunt un copil miracol, născut prin durere, după 12 ani de experimente, cu un profil epigenetic rar. Nu am știut să mă protejez și am atras bărbați dezechilibrați sau dominatori. Nu mi-a fost dată o iubire curată și egală. Am fost folosită, nu iubită”.

Ce mesaj a avut Mariana Moculescu pentru femeile aflate în relații toxice

Mariana Moculescu a transmis apoi un mesaj femeilor care suferă în relațiile lor: „Să nu mai tacă. Tăcerea nu protejează. Te distruge încet, te izolează, te rupe de lume. Dacă ai fost sedată, folosită, controlată, umilită, ești o victimă, nu o vinovată! Ai dreptul să spui ce ți s-a întâmplat. Ai dreptul să fii auzită. Adevărul tău valorează mai mult decât rușinea lor. ”Nu te teme!” este mesajul zilnic al lui Dumnezeu”.

Mariana Moculescu a făcut declarațiile chiar de ziua ei de naștere și în contextul în care, recent, au apărut cu Horia Moculescu extrem de slăbit. „Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, . Ulterior, Mariana Moculescu de ce n-a fost impresionată de imaginile respective.