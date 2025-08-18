Babasha a atras din nou atenția publicului după ce a părăsit scena în mijlocul unui concert. Totul a început artistul a fost lovit de o sticlă aruncată din public. Situația a degerat rapid, iar Babasha a considerat că este cel mai potrivit să oprească reprezentația.

Ce le-a spus Babasha oamenilor din public după incidentul cu sticla Unde a avut loc incidentul

Într-un video postat pe , se observă cum, în timpul reprezentației cântărețului de manele, acesta este întrerupt de un spectator care aruncă o sticlă spre scenă. Distanța mică față de publicul său a făcut ca Babasha să fie o țintă ușoară. Din fericire, artistul a reușit să blocheze obiectul din mulțime cu mâna și nu a fost rănit.

„Cine a făcut treaba asta? Dacă nu spuneți, las microfonul și plec. Băiatul care stă pe telefon? Cine? Nu e frumos din partea voastră. Eu am bătut un drum foarte lung ca să vin să cânt. Nu e frumos să aruncați cu sticle în mine”, a spus Babasha după incidentul din timpul concertului, potrivit .

Artistul a trecut cu vederea cele întâmplate și și-a continuat prestația. La scurt timp însă, incidentul s-a repetat. Pe filmare se observă cum, din altă parte a locație, o altă sticlă zboară pe scenă, înspre artist. Și de această dată, Babasha a reușit să scape nevătămat, dar artistul a dat de înțeles că i-au fost încălcate limitele.

„Îmi cer scuze, eu am plecat!”, a spus artistul, vizibil nervos, după care a părăsit .

Incidentul a avut loc în timpul unui concert din Caraș-Severin.