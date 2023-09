Marius Elisei este în al nouălea cer! Fostul soț al Oanei Roman, detaliile despre noua lui cucerire: „Caracterul contează cel mai mult”

Oana Roman și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri diferite, după mai multe certuri și împăcări. Cei doi s-au despărțit cu mare scandal și și-au aruncat cuvinte dure în mediul online, iar între cei pare să .

Marius Elisei și-a refăcut deja viața amoroasă

Cu ocazia zilei de naștere, Marius Elisei a recunoscut că și că a trecut peste relația cu fiica lui Petre Roman. Se pare că fostul soț vedetei trăiește o frumoasă poveste de dragoste de trei săptămâni și este în al nouălea cer.

Prezent în cadrul unei emisiuni, acesta a dezvăluit cum a cunoscut-o pe femeia alături de care trăiește acum, dar și cât de mult i s-a schimbat viața.

„Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc până acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie.

În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, stie de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Ea lucrează în cadru medical”, a declarat Marius Elisei, la Xtra Night Show, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Mai mult decât atât, fostul soț al Oanei Roman a declarat că între ei este o diferență de 10 ani.

„Atât eu am avut o viață tumultoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu, nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a mai spus Marius Elisei.