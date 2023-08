Marius Elisei respinge posibilitatea împăcării cu Oana Roman, chiar dacă au fost fotografiați împreună la petrecerea de ziua fiicei lor: „Momentan eu am alte planuri”

fotografii de la o petrecere în cinstea fiicei sale, alături de prieteni și Marius Elisei, tatăl copilului său. Deși în trecut a afirmat că îl va iubi mereu, semnalele actuale sugerează că relația lor nu s-a reînnoit.

Marius Elisei exclude împăcarea cu Oana Roman

„Dacă te duci la ziua copilului înseamnă că te împaci cu fostul partener? Nici gând de așa ceva. Sincer, sunt sătul să tot aud și să tot văd astfel de lucruri, să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana. Nu se pune problema acum”, a zis el într-un interviu pentru Cancan, citat de .

, subliniind că nu există nicio posibilitate de reconciliere între el și Oana Roman. El a explicat că a ajuns la capătul răbdării în ceea ce privește zvonurile repetate despre o posibilă reuniune a lor. În plus, fostul soț al vedetei a dat de înțeles că își concentrează atenția asupra altor planuri personale, fără a mai da importanță trecutului lor comun. Singurul punct central în viața lui rămâne fiica pe care o împărtășește cu vedeta.

„Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine”

„Înțeleg, dar eu am alte planuri personale. Important este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, a mai declarat Marius Elisei.