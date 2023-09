Oana Roman, despre împăcarea cu Marius Elisei: „S-au calmat apele, e totul ok”

Oana Roman și fiica ei, Isabela, au fost invitate să participe la nunta Bellei Santiago. și Bella se cunosc de mai mulți ani și au devenit prietene apropiate după ce au fost vecine. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Oana Roman a împărtășit planurile ei de vacanță pentru această vară și a oferit detalii despre relația ei actuală cu Marius Elisei.

Oana Roman: „Apele s-au liniștit, suntem prieteni și colaborăm”

O perioadă destul de lungă, cei doi au fost implicați într-un conflict intens, care a escaladat și a devenit public. În acea vreme, au fost aruncate jigniri, amenințări și cuvinte dure între ei. Cu toate acestea, se pare că acum atmosfera s-a calmat, iar relația lor a intrat pe un drum mai liniștit.

„Eu sunt foarte ok, liniștită, foarte bine. Marius vine, iese cu Isa, ieșim, vorbim. Sunt foarte fericită că situația este așa. S-au calmat apele, e totul ok, Doamne, mulțumesc, Slavă Domnului. Împăcarea nu s-a produs, dar pentru Isa este foarte important ca noi să fim ok, prieteni, să putem să ieșim, să colaborăm, să facem lucruri împreună. Mie îmi place să lucrez cu el, pentru că el mă cunoaște, știe care este stilul meu. Colaborăm și e zona asta a site-ului pe care îl avem și suntem ok. Dacă vom fi din nou împreună, doar viața o să o spună. Eu nu știu să zic. Eu las timpul să vorbească, întotdeauna. Așa e cel mai bine, spun eu. Nu trebuie să forțezi lucrurile, nici să le grăbești, trebuie să le lași să se întâmple așa cum trebuie și ele se întâmplă când trebuie și cum trebuie”, a declarat Oana Roman.

Prietenie strânsă între Oana Roman și Bella Santiago

Oana Roman și Bella Santiago sunt legate printr-o prietenie strânsă, iar acest lucru a fost evidentat într-un mod special când ca una dintre invitații de onoare la nunta Bellei Santiago și a lui Nicu, scrie .

„Cu mare drag am venit la nunta lor. Noi am fost vecini, pentru că ei au avut un restaurant, care era fix gard în gard cu casa noastră și câțiva ani am fost vecini. Era o foarte mare bucurie, pentru că Bella cânta în fiecare seară și când auzeam că începe să cânte, mă duceam repede în restaurant ca să o ascult. Ne-am înțeles foarte bine, mergeam mereu la ei. Îmi sunteți foarte dragi amândoi.”, a mărturisit Oana Roman, la WOWnews.