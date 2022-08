Marius Moga a făcut dezvăluiri despre fiica sa, Maria Elisabeta: „Mă văd în ea. Un copil încăpățânat va reuși mai mult decât unul ascultător”

Marius Moga este unul dintre cei mai de renume artiști din România. Producătorul este căsătorit cu Bianca Lăpuște din anul 2015 și împreună au o fiică, pe Maria Elisabeta în vârstă de 6 ani.

De curând, a povestit cum fiica sa îi moștenește caracterul, dar și despre ce îl motivează și de ce a avut succes încă de la o vârstă fragedă.

Marius Moga, destăinuiri despre fiica sa

Vedeta este una dintre persoanele discrete ale lumii mondene și din acest motiv nu prea oferă multă detalii mai ales când vine vorba de familia lui.

Invitat în cadrul podcastului Alexandrei Ungureanu, , ca artist, ca producător, ca tată. De când a venit pe lume Maria Elisabeta, îndrăgitul artist nu și-a expus fiica pe rețelele sociale, iar fanii se întreabă când va fi posibil acest lucru.

„Eu încerc să-i insuflu fetiței mele ideea de a fi creativă. Apoi, ea este încăpățânată. Îi va prinde bine în viață. Să nu ajungă la adolescență sau când va fi matură că va face orice îi zic alții! Este bine să asculți și de alții, dar nici să nu ai voință. La ea trebuie să fie ca ea! Deși e mai chinuitor așa. Mă văd în ea, dar totodată mă enervează. Nu e ușor când te uiți din perspectiva de părinte, dar, mai departe în viață, un copil încăpățânat va reuși mai mult decât unul ascultător”, a povestit Marius Moga.

Producătorul a mărturisit că în viața sa.

„Cel mai mare critic al meu a rămas taică-miu. „Ce-i asta, mă?!”, îmi zicea încă de la 18 ani. M-am obișnuit cu critica de mic. Decât 10 yes-men, mai bine unul care să-ți spună: „Nu e bine, mai încearcă, mai bagă o fisă!”. Te ajută mai mult. Așa îmbunătățești piesa, ceea ce faci. Tata e și ascultător, e și tatăl meu. Nici nu trebuie să-mi taie aripile, nici să-mi dea aripi false. Nu a fost niciodată genul să-mi spună: „E super tot ce faci!”. Mă sună câteodată: „Ce-i cu piesa aia?!”. Din perspectiva mea, măcar unul dintre părinți să fie obiectivi. Mama e cu „copilul lui mama”, o iubesc, mă iubește. Tata trece peste postura de tată”, a mai spus artistul în podcastul Alexandrei Ungureanu.

Marius Moga, în pragul disperării

Marius Moga a trecut prin clipe teribile. Artistul a căzut în capcana anxietății și nu a mai putut să facă fața emoțiilor. Acesta a fost nevoit să apeleze la ajutorul specialiștilor.

„Eu am considerat întotdeauna că prima piesă pe care am avut-o No. 1 era cea mai slabă. Motivul pentru care am făcut asta este că atunci când faci foarte multe piese te apucă și ai impresia că o faci prea ușor și ăștia cumpără tot ce faci tu”, a dezvăluit artistul în cadrul unui interviu pentru HappyFishTv.