Marymar, declarații surprinzătoare despre trioul amoros în care se află: „Nu am spart nicio casă”

iubita lui , a oferit detalii surprinzătoare din culisele relației pe care o are cu manelistul. Cei doi sunt împreună de câțiva ani și împreună au o fiică, de aproximativ doi ani, pe nume Anastasia.

În paralel, Tzancă are o relație apropiată și cu Lambada, prima femeie din viața lui, care i-a oferit trei copii. Cel mai mic dintre copii este băiețelul Yamal, în vârstă de un an.

Marymar a rupt tăcerea: „El era despărțit de fost soție”

Alina Marymar a fost asaltată de critici, după ce Lambada și Tzancă au fost surprinși în fotografii, cu ocazia aniversării acesteia. Internauții au jignit-o, deoarece consideră că aceasta a intrat într-o relație, în timp ce cântărețul avea o familie. Totuși, focoasa brunetă spune că lucrurile au stat diferit.

Potrivit spuselor ei, Tzancă era despărțit de Lambada, atunci când ei doi au decis să formeze un cuplu. Mai mult decât atât, Lambada o suna periodic, fără să îi dea semne că s-ar fi împăcat cu artistul de manele.

„Eu nu am făcut niciun rău. Nu am spart nicio casă și haideți să vă spun de ce. La începutul relației mele cu Tzancă, el era despărțit de fosta lui soție. Despărțit fiind de femeia aceea, am intrat într-o relație cu el, ne-am postat de la bun început, a fost pe față totul.

Mi-a demonstrat că vrea cu mine și să mergem înainte. În acest timp, Lambada pe mine mă suna și vorbea cu mine normal, fără să îmi spună că ar avea vreo treabă. (…) Îmi spunea că vrea să vină să o machiez, să am grijă să nu mă despart de Tzancă. (…)”, a declarat Alina Marymar, conform

Alina Marymar: „Dacă mă suna și îmi spunea, poate că nu se mai ajungea cu mine și cu el la nicio treabă”

Bruneta a mai spus că, în ceea ce privește cea mai recentă sarcină a Lambadei, a aflat după 9 luni că aceasta poartă copilul lui Tzancă în pantece.

„Când a fost însărcinată cu băiatul a ascuns sarcina de mine 9 luni de zile. Atunci chiar era o situație în care dacă mă suna și îmi spunea, poate că nu se mai ajungea cu mine și cu el la nicio treabă, că eram la început, lucrurile nu stăteau ca acum. Tot timpul a arătat prin alte moduri, când eu deja începusem să îl iubesc, când eu nu mai puteam sta fără el, au început lucrurile acestea”, a declarat Alina Marymar.