Meat Loaf, autorul celebrei piese „I’d Do Anything for Love” a murit la vârsta de 74 de ani (VIDEO)

Celebrul artist Meat Loaf a murit la vârsta de 74 de ani, Cântărețul a fost cunoscut în special pentru celebra piesa „I`d Do Anything for Love”, dar și pentru albumul „Bat out of Hell”.

Vestea a fost transmită printr-un comunicat oficial, transmis vineri pe pagina sa de Facebook. Soția lui, Deborah, i-a fost alături în ultimele clipe de viață. Momentan, nu se cunosc detalii cu privire la cauza decesului.

Cântărețul Meat Loaf a murit la 74 de ani

Meat Loaf a devenit cunoscut în special pentru o piesă care a cucerit inimile a milioane de oameni și a tuturor generațiilor. „I’d Do Anything for Love” a fost lansată în 1993, fiind unul dintre hiturile scoate de Loaf pe piață, dar și una dintre piesele care i-a adus milioane de vizualizări pe YouTube și vânzări de albume.

Cu o carieră impresionantă și peste 100.000 de albume vândute, Meat Laof a decedat vineri, iar alături i-au fost soția și cele două fiice, scrie ABC News.

Meat Loaf, carieră impresionantă în lumea filmului

Pe lângă drumul de succes în muzică, Loaf s-a bucurat și de succes în industria cinematografică. Până la 74 de ani, el a jucat în peste 65 de filme, printre ele numărându-se titluri precum: „Fight Club”, „Focus”, „Rocky Horror Picture Show” și „Wayne’s World”.

Albumul său „Bat Ou of Hell” a rămas, până în prezent, unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile.