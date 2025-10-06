Meghan Markle, soția , a fost vizată de o declarație șocantă a tatălui său, Thomas, într-un interviu pe care l-a acordat unei jurnaliste. Cei doi, tată și fiică nu-și mai vorbesc de mulți ani, de la căsătoria cu mezinul Casei Regale, din 2018.

Tatăl lui Meghan Markle suferă din cauza despărțirii

Ducesa de Sussex a rupt legăturile cu tatăl său după ce s-a spus că aceasta ar fi dat informații, presei tabloide, despre relația sa cu Harry. În vârstă de 81 de ani, tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, duce o viață retrasă, respins de fiica sa, în orașul Cebu, din Filipine. El a acordat, recent un interviu, unei jurnaliste de la publicația , ocazie cu care a făcut și declarația care a dat titlul articolului.

Declarația a venit în contextul cutremurului care a zguduit țara insulară, zilele trecute. Thomas Markle vorbea cu jurnalista, în apartamentul său, situat la etajul 19 al unui bloc de locuințe, când pământul a început să se zguduie. După ce seismul s-a încheiat, bărbatul a pus o întrebare care a șocat-o pe cea care îi lua interviul.

„Crezi că Meghan ar veni la înmormântarea mea dacă am muri azi?”, a întrebat retoric bărbatul de 81 de ani, adăugând: „Poate aș avea o înmormântare mai elegantă, având în vedere că ginerele meu e al cincilea în linia de succesiune la tron”.

Întrebarea a fost de natură să aducă în atenție ruptura dintre cei doi, tată și fiică, după nunta care a avut loc în 2018, între Meghan Markle și Prințul Harry.

Acuzații grave, la adresa ducesei

Relația dintre cei Meghan Markle și tatăl său, Thomas, s-a deteriorat în contextul scandalurilor care au izbucnit în preajma căsătoriei cu prințul Harry, în 2018. Thomas Markle a fost acuzat, la vremea respectivă, că ar fi furnizat informații presei tabloide. Drept urmare, fiica sa a luat hotărârea să nu-i mai vorbească.

Nici cu care se confruntă bătrânul nu au convins-o să revină asupra deciziei. Thomas Markle a suferit două atacuri de cord înaintea nunții și un accident vascular cerebral în 2022.

În anul 2022, Meghan Markle a fost criticată și de fratele său vitreg, Thomas Markle Jr. Acesta a acuzat-o că rămâne indiferentă față de tatăl lor, bolnav. El spunea că, deși se afla în apropiere, când Thomas Markle a suferit accidentul vascular cerebral, sora sa nu și-a găsit timp să-l viziteze. Gestul a fost considerat lipsit de empatie, mai ales că familia spera la o reconciliere.

Thomas Markle Jr. a mai spus că sora sa a dat dovadă de insensibilitate, mergând la Uvalde Texas, unde a avut loc un atac armat, la o școală, fără a merge să-și vadă și tatăl bolnav. Mai mult a acuzat-o că a pus imaginea publică înaintea familiei. Totodată, i-a cerut „să renunțe la atacurile de PR și să-și arate sprijinul pentru tatăl lor bolnav”.

Meghan Markle se ține departe de frații vitregi

Pe de altă parte, surse din anturajul ducesei de Sussex replicau, la vremea respectivă, că Meghan Markle a refuzat să-și vadă tatăl din cauza fraților vitregi. Potrivit acestora, ducesa ar fi fost dispusă să se împace cu tatăl său, dar nu și cu fratții vitregi, Thomas Jr. și Samantha Markle.

Potrivit acelorași surse, Meghan Markle considera că cei doi au interese personale în refacerea legăturii. În opinia sa, cei doi frați și-ar fi dorit o expunere mediatică, profitând de poziția ducesei și n-ar fi fost interesați de afecțiune reală.