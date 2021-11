Meghan Markle vorbește, pentru prima dată, despre probleme în viața de familie. Ce se întâmplă în casa Ducilor de Sussex

Meghan Markle a dezvăluit, din nou, câteva detalii despre viața privată. Soția Prințului Harry se simte mult mai liberă și poate să vorbească deschis despre ceea ce o deranjează.

Meghan Markle trece prin clipe teribile

Meghan Markle a participat, recent, la emisiunea faimoasei prezentatoare Ellen DeGeneres. În cadrul interviului, tânăra mămică a povestit despre dificultățile cu care se confruntă.

Soția Prințului Harry a mărturisit că trece printr-o perioadă complicată, pentru că fetiței ei au început să-i dea dinții. Meghan încearcă să-i ușureze aceasta perioadă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Meghan Markle a vorbit și despre relația cu prințul Harry. Se pare că cei doi sunt fericiți și trăiesc o poveste de dragoste în vila lor din Montecito. Soții se bucură de fiecare zi petrecută alături de copiii săi, Archie și Lilibet.

Ducii de Sussex s-au mutat în California

Duce și Ducesa de Sussex au mai participat la un interviu scandalos. Cei doi au făcut dezvăluiri cutremurătoare pentru Oprah Winfrey. Momementan, cuplu locuiește în California.

„Să am un spațiu în aer liber unde să pot să mă plimb cu Archie și să ne plimbăm în familie și cu câinii. Știi, facem drumeții sau mergem la plajă, care este atât de aproape. Un lucru important pentru mine este să-l plimb pe Archie cu bicicleta lui mică, este ceva ce nu am putut trăi când eram tânăr. Îl văd pe spate și are cu brațele întinse, întrebând: Palmier? Casă?”, povestea Prințul Harry, citat de libertatea.