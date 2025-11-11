Mellina a mărturisit că admiră femeile care sunt mame, însă ea nu-și dorește deocamdată să fie una. Iată care este motivul pentru care nu își dorește copii!

De ce nu își dorește copii

Mellina a declarat că nu vrea copii deocamdată. Aceasta a spus clar care este motivul: nu are un partener.

„În momentul de față nu-mi doresc să fac copii. Motivul principal este evident că nu am un partener și consider că un copil este rezultatul dintre doi oameni care se iubesc și se respectă și își doresc să meargă pe un drum împreună”, a declarat cântăreața, pentru Click.

„Cu cât am înaintat în vârstă am devenit mai selectivă în alegerea unui partener. Dacă “in my 20’” eram mai orientată către găsirea unui partener, acum, “in my 40’”, sunt mai orientată între a avea o viață liniștită și a mă bucura de viață și de tot ceea ce oferă ea. Te bucuri de familie și de prieteni și de nepoata mea după care sunt topită”, a adăugat.

„Îmi doresc să fiu tată”

Pe de altă parte, Mellina a pus accent pe faptul că rolul de mamă este unul complex și dificil. În glumă, ea spune că preferă să fie tată.

„Am ajuns într-un punct al vieții mele în care sunt, în cea mai mare parte a timpului, mulțumită de viața mea, bucuroasă de viața mea și atunci e destul de greu să mai tolerez lucruri care mi-ar strica acest ecosistem echilibrat pe care mi l-am creat”, a spus Mellina.

„Cu atât mai mult mi se pare o responsabilitate enormă decizia de a face un copil pentru că un copil nu cred că se crește singur, e nevoie de un sat ca să crească frumos un copil”, a adăugat.

„Cu atât mai greu mi se pare să fii mamă, mi se pare că viața se schimbă radical de aceea admir fiecare femeie care este mamă, sunt de părere că-s niște eroine și că literalmente ar trebui să li se ridice statui. Pe de altă parte mi se pare mai ușor să fii tată așa că de câte ori mă întreabă lumea: “nu vrei să fii mamă?”, le spun, mai în glumă, mai în serios, că mai degrabă îmi doresc să fiu tată!”, a continuat.