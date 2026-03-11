B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare

Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare

Adrian Teampău
11 mart. 2026, 10:26
Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare
Premiile Oscar sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Javier Rojas
Cuprins
  1. Meniul pregătit pentru Premiile Oscar
  2. Meniu vegan pentru doritori
  3. Șampanie pentru câștigători și pentru perdanți

Premiile Oscar vor fi decernate duminică, 15 martie, în cadrul unei ceremonii ce va reuni întreaga elită a cinematografiei de la Hollywood. Evenimentul se anunță spectaculos și strălucitor, ca în fiecare an.

Meniul pregătit pentru Premiile Oscar

Cea de-a 98-a gală a ceremoniei de decernare va avea loc duminică, 15 martie. Ca în fiecare an, gala va fi urmată de „Balul guvernatorilor”, petrecerea la care laureaţii îşi savurează  victoria, iar perdanții își îneacă supărarea și dezamăgirea în șampania care curg din belșug. Organizatorii s-au pregătit așa cum trebuie pentru acest eveniment la care va participa întreaga elită de la Hollywood.

Chefii care se ocupă de meniu, au comandat furnizorilor o cantitate de treizeci de kilograme de caviar, 100 de kilograme de cotlete de porc, zeci de kilograme de trufe, somon afumat şi pui. Sunt principalele ingrediente ale preparatelor cu care vor să satisfacă papilele gustative ale invitaților, transmite miercuri AFP.

Chef Wolfgang Puck, care se ocupă de acest eveniment de 32 de ani, are în plan un meniu special, în care clasicul se va îmbina cu preparatele în trend. În meniu va fi inclusă tarta cu pui, dar şi un bufet generos de sushi a la carte.

„Pregătim aproximativ 25.000 de farfurii pentru seara respectivă. (…) Se poate mânca mâncare japoneză, austriacă, se poate mânca întotdeauna cea mai bună friptură”, a explicat el pentru AFP.

Meniu vegan pentru doritori

Meniul pregătit pentru balul ce va urma după Premiile Oscar va conține și preparate vegane, dat fiind că există un număr tot mai mare de doritori. Chef Wolfgang Puck și-a propus să satisfacă toate gusturile invitaților la petrecere. Toată lumea trebuie să se simtă bine.

Provocarea vine din partea vedetelor care urmează tratamente pentru slăbit, care doresc să-și menţină silueta. Acestea pot lua medicamentul „în loc de spanac”, „alături de carnea de vită Miyazaki”, a glumit bucătarul-şef.

Șampanie pentru câștigători și pentru perdanți

Petrecerea care va urma după Premiile Oscar va fi udată, din belșug, cu băuturi dintre cele mai rafinate, de la șampanie, la vin, dar și sake ori tequila. Au fost comandate mii de sticle de șampanie și de vin, cantități impresionante de whisky, votcă, sake şi tequila. De asemenea, vedetele vor putea degusta cocktailuri inspirate din cultura mexicană şi italiană.

Desertul va fi format din tradiţionalele Oscaruri din ciocolată, văzute ca un premiu de consolare pentru cei care nu vor câştiga la ceremonie.

„Este atât de dificil să câştigi un Oscar. Prin urmare, să ai unul din ciocolată şi să-l duci acasă este ceva foarte special. Şi este singurul loc unde poţi să ai unul”, a declarat pentru AFP chef Garry Larduinat.

