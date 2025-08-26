B1 Inregistrari!
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta

Elena Boruz
26 aug. 2025, 09:56
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
Sursa Foto: Instagram/ @mihaelaradulescuschwartzenberg

Mihaela Rădulescu a postat un mesaj emoționant, după ce date din ancheta morții lui Felix Baumgarter au ieșit la iveală. Românca și sportivul austriac s-au iubit foarte mult și au avut parte de o poveste de dragoste cum rar există.

Chiar și așa, moartea i-a despărțit pe cei doi parteneri. În luna iulie, în timp ce se afla într-un zbor cu paramotorul, parașutistul s-a prăbușit în curtea unui hotel, între două piscine, din Italia, iar impactul a fost fatal.

Cuprins:

  • Ce detalii au fost dezvăluite din ancheta morții lui Felix Baumgartner
  • Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu

Ce detalii au fost dezvăluite din ancheta morții lui Felix Baumgartner

Potrivit informațiilor, nu ar fi existat probleme tehnice, care să fi determinat prăbușirea. Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a examinat cu atenție motorul și elicea aparatului de zbor și a explicat că funcționau perfect.

Mai mult decât atât, date din anchetă explică faptul că sportivul ar fi reușit să deschidă parașuta înainte de prăbușire, ceea ce indică că era încă în stare conștientă, informează cancan.

De asemenea, anchetatorii se gândesc că poate fi vorba despre o eroare umană sau de un accident neprevăzut. Întregul incident a fost surprins de un martor, care a descris faptul că aparatul de zbor în care se afla a pierdut brusc controlul și s-a prăbușit „ca o rachetă” între două piscine ale unui hotel din zona Porto SantElpidio.

Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu

La mai bine de o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a mulțumit tuturor celor care i-au transmis gândurile lor bune sau inclusiv un emoticon. Românca a apreciat căldura și sprijinule primite din partea fanilor, care au încercat să înțeleagă durerea imensă pe care o trăiește.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect comunitar. Cei care nu înțeleg vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se supără că nu o au și ei. Poți învăța multe lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe despre toți cei din jurul tău, familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos. Dar concentrează-te pe oamenii buni și decenți care sunt alături de tine. Mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat respect și dragoste, mie și lui Felix. Vă văd, vă iubesc, sunt recunoscătoare pentru fiecare dintre voi care mi-a trimis măcar un emoji. La urma urmei, oamenii frumoși sunt cea mai bună energie pentru noi toți”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

