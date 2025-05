„Mi-am dorit de mult”. Ce vis își împlinește Natalia Mateuț

, în vârstă de 34 de ani, fiica lui Dorin Mateuț, își împlinește un . Ea se va duce la celebra cursă de Formula 1 de la , conform .

„Mi-am dorit de mult”

Prezentatoarea emisiunii „Viața fără filtru”, de la Antena Stars, pleacă la Monaco. Ea și-a programat vacanța în preajma zilei de 25 mai, atunci când va avea loc circuitul de Formula 1, la care și-a dorit de mai mult timp să ajungă.

Totodată, Natalia spune că nu a mai avut timp de vacanțe, ca înainte, căci atenția este concentrată mai mult pe muncă acum.

„Nu prea mai am mult timp să plec prin lume, dar nu-mi pare rău pentru că am plecat cât pentru zece vieți. Anul trecut, am plecat cred că în 15 destinații. Bine, au fost plecări scurte, dar am zis că acum e cazul să iau o pauză. Și programul pe care-l am acum e mult mai solicitant”, a spus Natalia Mateuț.

„O să plec în mai câteva zile la Monaco. Plec la Formula 1, mi-am dorit de mult și este o primă experiență pentru mine. Dar, m-am plimbat destul, mai stau și pe acasă. Am de muncă!”, a adăugat ea.