Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu a vorbit deschis despre succes și viața de artist la lansarea filmului „Băieți de oraș”. Deși a ajuns la un nivel de succes la care mulți doar visează, actorul a mărturisit pentru , că a renunțat complet la așteptări. Relaxat și împăcat cu parcursul său, comediantul preferă acum să ia lucrurile exact așa cum vin, fără să își mai facă planuri sau să alerge după etichete.

Ce înseamnă pentru Micutzu succesul

În cadrul evenimentului, actorul a explicat că succesul nu ar trebui să fie un obiectiv în sine, ci un rezulta al efortului depus. Micutzu nu se consideră un „workaholic”, ci un om cu bun simț care își respectă meseria. El a punctat faptul că munca este esențială, chiar dacă pare un element tot mai rar în societatea actuală.

„Cred că workoholic nu este cuvântul potrivit, ar trebui să-l numim bun simț, atunci când oamenii lucrează. Mi se pare că nu prea mai lucrează nimeni, nu mai muncește nimeni, eu sunt mândru că muncesc,” a precizat acesta.

Deși are un program extrem de încărcat, între premiera filmului „Băieți de oraș” și pregătirea unui nou spectacol de stand-up programat pe 17 februarie, artistul spune că nu simte oboseala ca pe o povară.

Ce crede comediantul despre industria cinematografică

Micutzu privește cu optimism spre viitorul filmului românesc. Acesta speră ca filmele românești să se dezvolte suficient. Actorul a oferit și un sfat ironic studenților de la , îndrumându-i spre masterul de stand-up, în timp ce pentru cariera de actor „pur” le-a recomandat doar să spere.

„O părere bună, sper să se dezvolte într-adevăr o industrie la un moment dat. Am văzut că a fost o cădere, dar eu cred că ușor, ușor o să se redreseze lucrurile și lumea o să înțeleagă cât de important este să meargă la cinema./ Le-aș spune să încerce Masterul de stand-up comedy și în privința actoriei nu pot să le spun decât să spere.”, a mai declarat acesta.

În ciuda expunerii publice și a proiectelor numeroase, comediantul afirmă că viața sa personală este în echilibru. Spre deosebire de alți colegi de breaslă care se plâng de lipsa timpului, el consideră că profesia sa îi oferă libertatea de a jongla perioadele de efort intens cu cele de relaxare.

„La noi lucrurile se întâmplă diferit. Sunt perioade de timp în care depunem foarte mult efort și alte perioade în care nu depunem efort, ne bucurăm de roade. La noi așa funcționează lucrurile, în lumea noastră, comparativ cu alți oameni care fac lucruri mult mai grele cum ar fi să muncească de dimineața până la o anumită oră, zilnic. Eu nu aș putea/Nu cred în ani, eu delimitez altfel anii, în anotimpuri.”, a concluzionat Micutzu