Mihaela Rădulescu, cu inima frântă de când fiul său s-a mutat peste mări și țări: „Eu sufăr. N-am crezut că ar trebui să plece de acasă”

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai apreciate și de succes femei din showbiz-ul românesc. Fosta vedetă de televiziune a decis să părăsească țara, în urmă cu mai mulți ani, pentru a-și trăi povestea de dragoste alături de parașutistul Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu nu poate sta departe de fiul său

Diva de la Monaco s-a retras de pe micile ecrane și trăiește o viață fericită departe de ochii publicului. Aceasta a susținut de multe ori faptul că are o relație foarte frumoasă cu fiul ei, Ayan, din mariajul cu Elan Schwartzenberg, cel cu care a fost căsătorită timp de patru ani.

În vârstă de 19 ani, băiatul ei a hotărât să își croiască un drum în viață, începând cu decizia de a studia la o universitate de top din SUA.

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea… Şi eu, şi tatăl lui eram total împotriva ideii de învăţământ în altă ţară. Pentru nimic în lume, la noi nu exista această variantă.

Mie să-mi plece copilul de acasă, cine ştie unde? Tătăl lui era de aceeaşi părere, n-am crezut niciunul dintre noi că ar trebui să plece de acasă până la 18 ani, sub niciun motiv. Dar iată că el a venit să ne spună că el vrea să facă asta… ”, a povestit Mihaela Rădulescu, la podcastul Amaliei Enache, notează .

Cu toate că a demonstrat de multe ori că are o tărie de caracter uriașă, în spatele acestei aparențe, Mihaela Rădulescu ascunde o emoție puternică. Se pare că aceasta își mai alină dorul de fiul său cu lucrurile pe care acesta le-a lăsat în urma lui.

„Când te duci acasă şi casa e goală, iar lucrurile lui sunt încă acolo… Eu am făcut exces în a păstra lucrurile copilului meu, pe unele le-am transformat în obiecte de artă în capul meu, nişte instalaţii, nişte tablouri cu prima pereche de papuci, prima scrisoare pe care mi-a scris-o, avem şi o capsulă a timpului, pe care într-o zi o s-o deschidem împreună. Mi-e greu să mă desprind, la mine e o întârziere în a mă desprinde de vârstele lui, am rămas cu un delay”, a mai spus Mihaela Rădulescu.