Mihaela Rădulescu, regrete la 17 ani de la divorțul de Elan Schwartzenberg: „Mi-aș fi dorit...”

a vorbit despre căsnicia pe care a avut-o cu Elan Schwartzenberg, care a durat 10 ani. În urma mariajului, a devenit mama unui băiețel, care azi are 21 de ani.

Prezentatoarea de televiziune a spus cum și-ar fi dorit să stea lucrurile, în ceea ce privește relația cu fostul soț, dar și motivul pentru care i-ar fi plăcut ca lucrurile să meargă astfel.

Deși Mihaela și Elan, omul de afaceri israelian, s-au iubit, lucrurile nu au funcționat, iar în 2008 au ajuns să semneze actele de divoț. În acel moment, femeia nu a dat prea multe declarații presei.

Ce și-ar fi dorit Mihaela Rădulescu

La mulți ani distanță, Mihaela a spus ce regrete are, în ceea ce privește viața de familie.

„Recunosc că mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune și să nu destram căsătoria cu tatăl copilui. Are legătura cu copilul. Mi-aș fi dorit ca el să crească în bula asta, unde mama și tata sunt prezenți mereu’, a declarat Mihaela Rădulescu în cadrul podcastului în urmă cu trei ani.

Mihaela Rădulescu: „Nimic altceva nu mai contează”

Vedeta și afaceristul au avut parte de o perioadă plină de năbădăi, după divorț. Mihaela a ajuns chiar să îl dea în judecată pe Elan, deoarece acesta nu ar fi plătit timp de două luni pensia alimentară pentru fiul lor, Ayan. Totuși, cei doi au realizat că sunt doi oameni maturi și au îngropat securea războiului.

„Copilul nostru a avut și are parte de un tată minunat, în toate sensurile. Faptul că am știut să fim „familie chiar și după divorț a fost cel mai bun sentiment cu care a crescut Ayan. Nimic altceva nu mai contează. Fiecare are viața lui, dar mereu vom fi familie în viața copilului nostru”, declara Mihaela Rădulescu, în 2021, pentru .