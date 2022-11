Mihaela Tatu a recunoscut că suferea de depresie. Ce a afectat sănătatea psihică a vedetei

că a suferit de depresie, în timpul podcast-ului „Fain&Simplu” găzduit de Mihai Morar. Fosta moderatoare „De 3x femeie” și-a povestit în detaliu problemele de sănătate ce i-au pus în pericol cariera în televiziune.

Mihaela Tatu a fost, pentru mai mult de 7 ani, . Au trecut mulți ani de atunci, iar acum a luat decizia de a vorbi despre boala cumplită care a chinuit-o pe parcursul carierei, depresia.

Lupta Mihaelei Tatu cu depresia

Fosta moderatoare a povestit că după ce a fost operată la genunchi și a suferit o ruptură de menisc, simptomele depresiei au început să își facă simțită prezența. Din acel moment boala a început să se agraveze din ce în ce mai mult. Vedeta a început să practice yoga și s-a concentrat pe partea spirituală.

„Atunci am avut și depresie. Nu mă așteptam să se năruiască tot. Dintr-odată n-am mai putut să fac nimic. Ăla a fost momentul în care am început să mă gândesc că ajunge. Prea am trăit ca o fântână arteziană, în afara mea. Dar asta după ce am trecut prin depresie. Atunci m-am apucat de yoga și am dus-o așa din 2006 până în 2011.”, a fost declarația făcută de Mihaela Tatu în cadrul podcast-ul lui Mihai Morar, potrivit .