Mihaela Tatu: „Cu pensia pe care o am nu poți să trăiești. E pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani”. Cât primește pe lună vedeta

Mihaela Tatu a dezvăluit ce pensie primește. Ea a lucrat de la 18 ani, întâi contabilă la o fabrică în Brașov, apoi om de radio și . După mulți ani pe sticlă, Mihaela Tatu s-a reinventat ca trainer în comunicare.

Mihaela Tatu, despre pensia pe care o primește de la stat

„Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am nu poți să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3.100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea. Și atunci muncești, muncești până în ultima clipă, dar nu muncești pentru că trebuie, ci o faci din plăcere. Muncești cu plăcere și cu bucurie. Mai ales învățarea, nu trebuie să renunți la a citi și a învăța. Cred că este cel mai important lucru. (…) Am stat în chirie 11 ani pentru că așa am vrut. A trebuit să strâng bani. Nu am știut dacă rămân în Oradea”, a spus Mihaela Tatu acum ceva timp în urmă, în emisiunea „La Măruță”, potrivit

Mihaela Tatu, despre singurătate

Vedeta a mai spus că după divorțul de tatăl a mai avut un singur partener, iar de ceva vreme e singură. Dar nu o supără acest lucru, ba chiar e conștientă că timpul ei e foarte prețios.

„Cu cât trece timpul te obișnuiești tot mai mult să fii singură. E foarte greu să găsești un om care să rezoneze cu tine. Eu am descoperit despre mine că sunt însetată de cunoaștere. Când am fost tânără și am avut-o pe Ioana mică, nu am avut timp să învăț, să pictez, să cânt la un instrument, să călătoresc. Am fost căsătorită. Tatăl Ioanei locuiește în Spania. Suntem despărțiți de mult, dar suntem foarte buni prieteni. O cresc pe Ioana de la 14 ani. Ea locuiește în Germania. După tatăl ei am mai avut un partener, iar acum sunt singură de ceva vreme. Nu mă simt singură și nu mă plictisesc. Foarte multe fete ar accepta pe oricine doar ca să nu mai fie singure. Nu mai pot. Timpul meu este foarte prețios”, a mai spus Mihaela Tatu.