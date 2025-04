Cumpenele prin care a trecut Mihaela Tatu: „M-am străduit să o educ pe fiica mea așa cum mi-ar fi plăcut să mă educe mama pe mine și a fost cea mai mare greșeală”

Mihaela Tatu s-a căsătorit la 21 de ani, la 22 de ani a adus-o pe lume pe Ioana, iar la 30 de ani a schimbat brusc macazul profesional. Ea a vorbit despre adaptarea la noul serviciu, cum i-a fost de soț și ce are să-și reproșeze în relația cu fiica sa.

Mihaela Tatu, despre schimbările profesionale: Familia mea a fost împotrivă

„M-am căsătorit la 21 de ani și da, într-adevăr, la 22 de ani am avut-o pe Ioana. Însă am schimbat macazul profesional la vârsta de 30 de ani, nu la 26. La 26 a venit revoluția. Deși avea doar 8 ani, Ioana a fost cea care m-a sprijinit în toate demersurile mele, în timp ce familia mea a fost împotrivă, tocmai pentru că nu avea acel cult pentru experiența în mai multe domenii. După prima lună de radio, când am venit cu fluturașul acasă, le-am demonstrat că alegerea mea a fost foarte bună, atât din punct de vedere cât și ca sprijin financiar în familie.

Viața de familie a mers mult mai bine, pentru că am trecut de la un program încărcat la programul de dimineaţă, unde după ora 12, cel târziu, eram liberă și puteam să stau și cu Ioana. Doar că n-am mai lucrat împreună cu tatăl Ioanei în același loc de muncă, ci m-am desprins într-un alt domeniu unde a trebuit să învăț mult, foarte mult. Pentru că nu știam muzică, nu știam să umblu la un mixer din ăla, care era uriaș. A fost o perioadă foarte bună de învățare, de schimbare de domeniu. Mie mi-a satisfăcut curiozitatea și am simțit atunci că înfloresc. N-a fost teatru, a fost altceva”, a povestit Mihaela Tatu, pentru

Ea a mai povestit că după 16 ani de căsnicie, când fiica sa era adolescentă, a divorțat și nu regretă decizia luată: „Mi-am asumat atât greșelile, cât și succesul, recunoștința față de oamenii care mi-au fost aproape. Nu! Nu a existat niciun fel de regret. Așa a fost să fie. După o separare de doi ani, în care tatăl Ioanei a lucrat într-o altă țară și eu am rămas aici, era normal să se adâncească diferențele pe care le-am avut oricum. Nu aș face altfel lucrurile pentru că, repet, viața aceea de atunci m-a format ființa care sunt acum și am o experiență în spate pe care puțini oameni o au. N-am nici cel mai mic regret”.

Mihaela Tatu, despre relația cu fiica sa

Întrebată de VIVA! dacă are ceva să-și reproșeze în relația cu fiica sa, Mihaela Tatu a răspuns: „Ce am să-mi reproșez este faptul că am pus serviciul pe primul loc și nu am avut mai mult timp cu ea, și asta, repet, din cauza unei responsabilități pe care am avut-o în întreținerea și sprijinul altor trei femei pe lângă mine. Însă am observat că acum ea înțelege, cunoscându-mă mai bine și fiind ea în situația mea. Atunci când era mică, m-am străduit să o educ așa cum mi-ar fi plăcut să mă educe mama pe mine și a fost cea mai mare greșeală, pentru că Ioana nu e ca mine, suntem total diferite. Eu am avut nevoie de libertate, în vreme ce ea a avut nevoie de ghidare și de confort și siguranță. Eu am avut nevoie de adrenalină și de tot felul de aventuri, ea a avut nevoie de stabilitate. Însă, în timp, când a ajuns singură în Berlin, mi-a mulțumit pentru aceste lucruri”.