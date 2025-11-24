Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic

Mihaela Tatu, una dintre cele mai îndrăgite figuri feminine din televiziunea românească, a trecut în ultimii ani prin schimbări vizibile atât fizic, cât și în stilul de viață.

În formă la 62 de ani

După perioade în care greutatea ei a fluctuat puternic, ajungând chiar aproape de 100 de kilograme, vedeta de 62 de ani a reușit să ajungă la o formă armonioasă, bazată pe disciplină, alegeri conștiente și monitorizare atentă a sănătății.

Experiențele personale, inclusiv un diagnostic dificil în 2011, i-au schimbat definitiv abordarea față de corp, alimentație și prevenție.

„Mi-am propusă să…”

De-a lungul timpului, Mihaela Tatu a vorbit deschis despre momentele în care ajunsese extrem de aproape de pragul de 100 de kilograme. Revenirea pe TV a determinat-o să caute soluții, însă, după cum mărturisește, a descoperit rapid că transformarea nu vine din tratamente-minune.

„În momentul ȋn care am revenit pe sticlă, mi-am propus să urmez niște tratamente cosmetice, dar n-am putut să mă ţin de ele. Așadar, să vă dezamăgesc, n-am niciun secret, dieta o țin pentru că trebuie să mă mențin, oricum m-am îngrășat un pic în perioada pandemiei și foarte greu dau jos, mai ales că trebuie să ȋmi menţin genunchii sănătoși”, a declarat vedeta pentru Viva.

Transformările ei au venit, în timp, din alegerea consecventă a unui ritm alimentar potrivit organismului ei și din implicarea unor specialiști în nutriție și mișcare.

„Este important micul dejun”

Mihaela Tatu a dezvăluit că respectă un program alimentar bine stabilit, adaptat atât vârstei, cât și stilului ei de viață.

„Este important micul dejun, pe care eu ȋl iau undeva la ora 12, iar ultima masă o iau pe la ora 21.00, pentru că dorm târziu. Mănânc multe salate proaspete, și puţină carne, ȋnsă am mereu grijă să mă ridic de la masă fără să mă satur. Nu merg să fac cumpărături atunci când mi-e foame, sub nicio formă”, a mai spus vedeta.

Aceste obiceiuri au ajutat-o să-și stabilizeze greutatea și să evite episoadele de supraconsum caloric.

Diagnostic dificil în 2011

Anul 2011 a reprezentat pentru Mihaela Tatu unul dintre cele mai sensibile momente: diagnosticarea cu fibrom uterin. Boala a obligat-o să-și reevalueze prioritățile și să pună sănătatea pe primul loc.

„Îmi fac analizele odată pe an, iar tiroida o țin sub supraveghere cam de două ori pe an pentru că e năzdrăvană, e foarte jucăușă și nu știe dacă e hiper sau hipo, se duce când într-o parte când în cealaltă constant, trebuind să-mi ajustez procentul de medicaţie. În ultimii 11 ani, sfârșitul lui februarie- începutul lui martie este rezervat analizelor medicale”, a mărturisit ea.