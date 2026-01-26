Mihai Bendeac a explicat deschis motivele pentru care s-a îndepărtat de biserică și de ortodoxism, subliniind că spiritualitatea și gesturile bune în viața de zi cu zi contează mai mult decât apartenența la o instituție religioasă. Actorul consideră că valorile personale și faptele pozitive au mai mult impact decât ritualurile sau regulile bisericii.

De ce s-a îndepărtat de biserică

Actorul a povestit în podcast-ul „Ne pasă” că a renunțat la religie pentru că valorile morale și eforturile sale de a fi o persoană mai bună nu se potriveau cu ceea ce vedea în cadrul instituției religioase, conform Click.

„Momentul în care eu m-am îndepărtat de biserică și de ideea de religie a fost atunci când mi-am dat seama că rezultatele pe care le obține religia, ca instituție, sunt absolut dezamăgitoare pentru mine. Valorile mele morale și tot ceea ce lucram eu cu mine mă făceau să mă îndepărtez mai mult de biserică”, a explicat Bendeac.

Actorul a mai precizat că pentru el spiritualitatea este simplă: „Ce semeni, aia culegi; este o chestie karmică, pur și simplu”.

Credință fără ortodoxism

În decembrie 2024, Bendeac a revenit asupra subiectului într-un podcast al lui Damian Drăghici: „Nu sunt creștin ortodox, nu cred în Dumnezeul ortodox, nu merg la biserică, dar sunt foarte credincios. Sunt extrem de spiritual, mult prea spiritual. Pe măsură ce am devenit mai spiritual, m-am îndepărtat tot mai mult de religie”.

Actorul a explicat că încearcă să acționeze conform imaginii pe care fiecare om și-ar face-o despre divinitate, oricare ar fi ea.

Gesturi mici, impact mare

Bendeac subliniază că orice persoană poate aduce schimbări pozitive în jurul său, chiar prin gesturi simple: „Poți să schimbi viețile celor cu care interacționezi chiar și pentru o singură secundă. Dacă reușești să zâmbești unui om care a avut o zi grea, divinitatea lucrează prin tine sau tu lași ca divinitatea să lucreze prin tine”.

Actorul consideră că spiritualitatea adevărată nu ține de ritualuri sau clădiri, ci de modul în care oamenii aleg să facă bine, să fie empatici și să acționeze cu bunătate în viața de zi cu zi.