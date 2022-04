Mihai Mitoșeru spune că a greșit când a divorțat de Noemi: „N-aș mai divorța, a fost o greșeală”

Mihai Mitoșeru a dezvăluit că , cu care a avut o relație de 14 ani. Acesta a spus că divorțul a fost „o greșeală”, însă a realizat acest lucru prea târziu pentru a mai reveni asupra deciziei.

Acesta a numit relația dintre cei doi una „normală”, deși este de părere că încă nutresc sentimente de iubire, având în vedere relația pe care au avut-o. Prezentatorul de la „Theo Show” spune că el și Noemi evită pe cât pot să vorbească unul cu celălalt.

„N-aș mai divorța, a fost o greșeală”

După divorțul de Noemi, Mihai Mitoșeru a încercat să-și refacă viața, însă și-a dat seama că fata pe care o cunoscuse nu este pentru el. Mai mult decât atât, prezentatorul și-ar fi asumat vina pentru faptul că nu a mers.

„ N-as mai divorța, a fost o greșeală și când mi-am dat seama era prea târziu”, a declarat prezentatorul pentru .

„Suntem într-o relație normală. Încercăm să nu vorbim unul cu celălalt foarte mult, nu există prietenie după așa o relație de iubire. Dar când unul dintre noi are nevoie suntem alături unul de celălalt. Cred că încă mai simțim ceva unul pentru celălalt”, a spus Mihai.

Ultimii doi ani, cei mai grei din viața lui Mihai Mitoșeru

Mihai Mitoșeru a trecut, în ultimii doi ani, prin încercări grele. A divorțat, și a constat că este „singur pe lume”.

„Au fost multe evenimente în ultimii doi ani și jumătate; am divorțat, mama a trecut printr-o operație pe creier, a venit pandemia, am avut covid. A fost o perioadă foarte, foarte grea. Cel mai greu a fost când mi-am dat seama că sunt singur pe lume. Am divorțat, tata nu mai este, nu am frați sau surori și nu pot accepta că mama, la un moment dat, nu va mai fi, indiferent de vârsta pe care o are.

Când i-a fost descoperită tumora am început să mă gândesc la asta și mi-a fost greu să mă gândesc că voi rămâne singur pe lume, să mă gândesc ce voi face, încotro o iau, cine este lângă mine. Am mulți prieteni care au fost și sunt lângă mine, dar nu este același lucru, nu este acel om lângă mine. În perioada asta am mâncat foarte mult pe fondul acestor probleme, fiind și pandemie, și m-am îngrășat. M-am bucurat că în perioada asta am reușit să slăbesc. Fericit am fost, însă, în momentul în care mama a vorbit după operație”, a mai spus acesta.