Mihai Trăistariu a recunoscut tot. Ce secret din trecut a dezvăluit abia acum: „Să dorm liniștit”

Recent, că acum mulți ani, după ce s-a îmbogățit din participarea la Eurovision, a avut o perioadă în care a căzut în capcana jocurilor de noroc. Deși a pierdut o sumă de bani, a reușit să se redreseze rapid. În schimb, fratele său, Vasile, nu a avut aceeași soartă.

Mihai Trăistariu a căzut pradă jocurilor de noroc

, artistul a devenit mai cheltuitor și a început să joace la jocuri de noroc. În ciuda unor câștiguri mici, pierderile au fost considerabile, ducând la o mică avere risipită. Fratele său s-a lăsat, de asemenea, prins în acest viciu, ajungând să se împrumute de la bancă pentru a juca.

„Am câștigat doar o dată, cam 400 de lei, am jucat de vreo zece ori toată viața. Dar nu-s adeptul să joc, prefer să muncesc, să-mi număr banii, să-mi plătesc taxele la ANAF și să dorm liniștit. Frate-miu, pictorul, care are o doagă lipsă și el, ca mine, și ca orice artist, a împrumutat bani de la bancă.

A jucat 100 de milioane de lei vechi, credea că dacă pierde de câteva ori, până la urmă va și câștiga. Normal că i-a pierdut pe toți și că a rămas și cu ratele la bancă, deci, în loc să câștige, a mai pierdut, a înapoiat mai mulți”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit

În timpul pandemiei s-a produs o schimbare în viața sa

„În pandemie m-am schimbat, în primul an fost terorizat de ideea că nu mai pot face bani din muzică, am devenit mai afacerist, m-am ocupat de școala de muzică. Dar am și închiriat și garsonierele de la mare. Deci, am încă două surse de venit, din care îmi asigur traiul. Pandemia mi-a făcut un bine, m-a izbit cu capul de pereți. Acum produc lunar bani și nu mai duc grija lor niciodată”, a mai spus Mihai Trăistariu.