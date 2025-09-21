Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai râvniți burlaci de la noi din țară, iar de curând, în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora și-ar dori să participe la „Insula Iubirii”, pe post de ispită.

Va participa sau nu Mihai Trăistariu ca ispită la „Insula Iubirii”

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Mihai Trăistariu a răspuns zvonurilor potrivit cărora și-ar propune să meargă la emisiunea „Insula Iubirii”, pe post de ispită. Artistul a dezmințit ferm informațiile, spunând că nici nu a fost contactat și chiar dacă ar fi, ar refuza.

„Nu, mă, cine a zis? Au scris ziarele, da, dar nu e așa”, a spus Mihai Trăistariu, în emisiunea „Xtra Night Show”.

De ce nu vrea Mihai Trăistariu o relație

Deși a insitat că nu și-ar dori să ia parte la celebra emisiune de la Antena 1, a fost întrebat cum ar cuceri o femeie dacă ar merge în Thailanda, în rolul de ispită. Artistul a mărturisit că are un „lipici” aparte, chiar dacă în anumite situații nu știe exact cum să abordeze femeile, și este conștient de atenția pe care o primește de la persoanele de sex opus.

„Mă crezi că mai sunt unele în limba după mine? Așa cum mă vezi. Am un farmec al meu”, a spus Mihai Trăistariu.

În prezent, Mihai Trăistariu nu are o relație, dar decepțiile și greșelile din trecutul său l-au făcut nici să nu își mai dorească una.

„Nu sunt combinat acum. De câțiva ani am preferat să nu mai am o relație stabilă, că mă chinuie gândul de relație. Am dat-o în bară la greu și mă chinuie gândul ăsta”, a explicat cântărețul.

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu

Transparent, cântărețul a recunoscut câți bani face din închirierea garsonierele și cât din partea artistică. Deși afacerea cu imobiliare îi merge foarte bine, pentru că o bună parte din bani se duce pe cheltuieli de întreținere și taxe la stat, solistul susține că încă câștigă mai bine din cariera artistică.

„Firma mea produce pe an cam 100.000 de euro. Eu rămân la sfârșit, când trag linie cu 20.000 de euro, pentru că restul sunt cheltuieli. Nu rămân cu mult, dar de ăia pot să mă bucur, să îi reinvestesc sau să plătesc dările la stat, care sunt din ce în ce mai mari, tot cresc.

Concertele îmi aduc cel mai mult la ora asta. Eu vara, am concerte în fiecare seară. Eu stau la mare și mi-am făcut relații acolo. Cânt în toate stațiunile: Venus, Saturn, Eforie, toate. Am câte 2, 3 sau 4 concerte pe în fiecare seară, iar în weekenduri plec la nunți, ziua vreunui oraș/ comună sau zile de naștere.

30.000 de euro fac din turism, 10.000 de euro din școala de muzică și 60.000 de euro din concerte, deci 100.000 de mii. Și apoi, rămân puțini, la final, când tragi linie”, a mărturisit Mihai Trăistariu, în podcastul „Chefi la furculițe”.

Câți bani i-a adus lui Mihai Trăistariu piesa „Tornero”

Chiar și în ziua de astăzi, după aproape un deceniu la de succesul piesei „Tornero”, Mihai Trăistariu mai primește banii din drepturile de autor. Deși nu mai sunt la fel de mulți, melodia i-a produs câteva sute de mii de euro în primii ani și l-a ajutat să își lanseze cariera artistică de care se bucură și astăzi.

„Eu mai primesc drepturi de autor pe persoană fizică, acolo vin din «Tornero», care s-a dat internațional după Eurovision, în 2006. Mai vin câte 1000 de euro, 500 de euro, la trei luni sau depinde.

«Tornero» în primul an jumate a produs din Europa, căci în s-a dat mai mult, un milion și jumătate de euro. Banii se împărțeau între compozitor, casă de discuri, textier și interpret. Eu am luat, partea mea, un 300.000 de euro.

TVR-ul nu îți niciun ban, ți-ar lua dacă ar putea. Ei consideră că te-au promovat (n.r. prin ). Recunosc că așa e. E o promovare, pentru mine a fost o lovitură. Eu am dat lovitura”, a mărturisit Mihai Trăistariu.