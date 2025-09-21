B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum a răspuns Mihai Trăistariu zvonurilor despre participarea sa ca ispită la „Insula Iubirii”: „Am un farmec al meu”

Cum a răspuns Mihai Trăistariu zvonurilor despre participarea sa ca ispită la „Insula Iubirii”: „Am un farmec al meu”

B1.ro
21 sept. 2025, 15:39
Cum a răspuns Mihai Trăistariu zvonurilor despre participarea sa ca ispită la „Insula Iubirii”: „Am un farmec al meu”
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - Alexandru Constantin / YouTube

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai râvniți burlaci de la noi din țară, iar de curând, în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora și-ar dori să participe la „Insula Iubirii”, pe post de ispită.  

Va participa sau nu Mihai Trăistariu ca ispită la „Insula Iubirii”

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Mihai Trăistariu a răspuns zvonurilor potrivit cărora și-ar propune să meargă la emisiunea „Insula Iubirii”, pe post de ispită. Artistul a dezmințit ferm informațiile, spunând că nici nu a fost contactat și chiar dacă ar fi, ar refuza.

„Nu, mă, cine a zis? Au scris ziarele, da, dar nu e așa”, a spus Mihai Trăistariu, în emisiunea „Xtra Night Show”.

De ce nu vrea Mihai Trăistariu o relație

Deși a insitat că nu și-ar dori să ia parte la celebra emisiune de la Antena 1, a fost întrebat cum ar cuceri o femeie dacă ar merge în Thailanda, în rolul de ispită. Artistul a mărturisit că are un „lipici” aparte, chiar dacă în anumite situații nu știe exact cum să abordeze femeile, și este conștient de atenția pe care o primește de la persoanele de sex opus.

„Mă crezi că mai sunt unele în limba după mine? Așa cum mă vezi. Am un farmec al meu”, a spus Mihai Trăistariu.

În prezent, Mihai Trăistariu nu are o relație, dar decepțiile și greșelile din trecutul său l-au făcut nici să nu își mai dorească una.

„Nu sunt combinat acum. De câțiva ani am preferat să nu mai am o relație stabilă, că mă chinuie gândul de relație. Am dat-o în bară la greu și mă chinuie gândul ăsta”, a explicat cântărețul.

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu

Transparent, cântărețul a recunoscut câți bani face din închirierea garsonierele și cât din partea artistică. Deși afacerea cu imobiliare îi merge foarte bine, pentru că o bună parte din bani se duce pe cheltuieli de întreținere și taxe la stat, solistul susține că încă câștigă mai bine din cariera artistică.

„Firma mea produce pe an cam 100.000 de euro. Eu rămân la sfârșit, când trag linie cu 20.000 de euro, pentru că restul sunt cheltuieli. Nu rămân cu mult, dar de ăia pot să mă bucur, să îi reinvestesc sau să plătesc dările la stat, care sunt din ce în ce mai mari, tot cresc.

Concertele îmi aduc cel mai mult la ora asta. Eu vara, am concerte în fiecare seară. Eu stau la mare și mi-am făcut relații acolo. Cânt în toate stațiunile: Venus, Saturn, Eforie, toate. Am câte 2, 3 sau 4 concerte pe în fiecare seară, iar în weekenduri plec la nunți, ziua vreunui oraș/ comună sau zile de naștere.

30.000 de euro fac din turism, 10.000 de euro din școala de muzică și 60.000 de euro din concerte, deci 100.000 de mii. Și apoi, rămân puțini, la final, când tragi linie”, a mărturisit Mihai Trăistariu, în podcastul „Chefi la furculițe”.

Câți bani i-a adus lui Mihai Trăistariu piesa „Tornero”

Chiar și în ziua de astăzi, după aproape un deceniu la de succesul piesei „Tornero”, Mihai Trăistariu mai primește banii din drepturile de autor. Deși nu mai sunt la fel de mulți, melodia i-a produs câteva sute de mii de euro în primii ani și l-a ajutat să își lanseze cariera artistică de care se bucură și astăzi.

„Eu mai primesc drepturi de autor pe persoană fizică, acolo vin din «Tornero», care s-a dat internațional după Eurovision, în 2006. Mai vin câte 1000 de euro, 500 de euro, la trei luni sau depinde.

«Tornero» în primul an jumate a produs din Europa, căci în Europa s-a dat mai mult, un milion și jumătate de euro. Banii se împărțeau între compozitor, casă de discuri, textier și interpret. Eu am luat, partea mea, un 300.000 de euro.

TVR-ul nu îți niciun ban, ți-ar lua dacă ar putea. Ei consideră că te-au promovat (n.r. prin Eurovision). Recunosc că așa e. E o promovare, pentru mine a fost o lovitură. Eu am dat lovitura”, a mărturisit Mihai Trăistariu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel
Monden
Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel
Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
Monden
Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
Ce s-a întâmplat cu casa lui Alexandru Arșinel din Dolhasca. Anunțul făcut de fiul acestuia, Bogdan
Monden
Ce s-a întâmplat cu casa lui Alexandru Arșinel din Dolhasca. Anunțul făcut de fiul acestuia, Bogdan
Cum se înțeleg, de fapt, Alina Pușcău și Raluca Bădulescu. Conversația dintre cele două a fost făcută publică
Monden
Cum se înțeleg, de fapt, Alina Pușcău și Raluca Bădulescu. Conversația dintre cele două a fost făcută publică
Monica Gabor, mândră de fiica ei. Ce mesaj i-a dedicat Irinei: „A demonstrat încă o dată că poate realiza orice”
Monden
Monica Gabor, mândră de fiica ei. Ce mesaj i-a dedicat Irinei: „A demonstrat încă o dată că poate realiza orice”
Bruce Willis, nevoit să-și părăsească locuința. Ce a determinat-o pe soția sa să ia această decizie (VIDEO)
Monden
Bruce Willis, nevoit să-și părăsească locuința. Ce a determinat-o pe soția sa să ia această decizie (VIDEO)
Secretul Irinei Loghin pentru o viață sănătoasă: budinca de conopidă care face minuni
Monden
Secretul Irinei Loghin pentru o viață sănătoasă: budinca de conopidă care face minuni
Monica Bellucci și Tim Burton, despărțire neașteptată după aproape 3 ani
Monden
Monica Bellucci și Tim Burton, despărțire neașteptată după aproape 3 ani
Oana Radu a răbufnit: „Nu poți să stai liniștit?”. Comentariul care a deranjat-o pe artistă 
Monden
Oana Radu a răbufnit: „Nu poți să stai liniștit?”. Comentariul care a deranjat-o pe artistă 
Larisa Udilă și-a văzut pentru prima oară fetița: „Seamănă rău cu mine”
Monden
Larisa Udilă și-a văzut pentru prima oară fetița: „Seamănă rău cu mine”
Ultima oră
19:30 - Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
18:48 - Mihaela Bilic în conflict cu Colegiul Medicilor. Nutriționista acuzată că promovează informații false
17:46 - Familia lui Tzancă Uraganu îngrozită de interlopi. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat în fața unui hotel
17:03 - Șoc la vârful Armatei Roșii. Generalul care trebuia să ocupe Kievul a fost dat afară
16:26 - Vreme de vară la final de septembrie. Când își fac apariția primele ploi de toamnă
16:14 - Cât costă să petreci sărbătorile de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul pentru o noapte poate ajunge și la 4 cifre
15:14 - Sondaj CURS: Călin Georgescu este politicianul cu cea mai mare cotă de încredere. Unde se situează președintele Nicușor Dan
13:57 - Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din Republica Moldova prin știri și sondaje false
12:53 - Regatul Unit și Portugalia urmează să recunoască statul Palestina, în ciuda presiunilor venite din partea SUA
12:14 - Videoclipul care a emoționant sute de mii de internauți. Un nepalez a filmat momentul în care ajunge acasă, după patru ani petrecuți în România  