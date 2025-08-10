Mihai Trăistariu a susținut că impuse de Guvern sunt de acceptat pentru a scăpa țara de deficitul bugetar, dar asta cu o condiție: ca banii strânși la buget să nu fie folosiți iar de politicieni și clientela lor pentru propria lor îmbogățire. Artistul s-a referit și la situația profesorilor.

„Este de acceptat, această situație, de a contribui cu toții, pentru a scoate țara din impas financiar. Cu o condiție, însă, și anume ca acest Guvern să nu-și bată joc și să folosească mai apoi banii strânși din austeritate, tot în folosul lor. Să nu-și facă vile și salarii nesimțite. Unii directori își făceau salarii nesimțite, pe banii statului.

Să mai iasă cei peste 1.000 de angajați care se duc numai pentru a face prezența la serviciu. Dacă, cumva, Guvernul reușește să reducă risipa, cu austeritatea de acum, s-ar putea să rezolve pierderile. Dar degeaba iei de la noi, omul de rând, și tu te plimbi cu avionul și-ți angajezi prietenii și neamurile, ca să nu facă nimic, pe bani mulți”, a spus artistul, potrivit

El a vorbit și despre supărările multor profesori, în condițiile în care, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, Guvernul a crescut norma de ore predate pe săptămână.

„Am foarte mulți prieteni, profesori și educatoare, în anturaj, vorbesc cu toți. Unii dau dreptate Guvernului, zic că trebuie să se facă și o curățenie, din asta, alții sunt revoltați, se plâng că au venituri prea mici și măsurile noi îi . Eu nu sunt direct afectat. Dar, dacă mă întrebați pe mine, părerea mea este că o curățenie generală trebuia făcută, deși e cam drastică.

Toată lumea o să simtă la buzunar, sunt majorări de preț la alimente la facturi, benzină. Revolta profesorilor e îndreptățită pentru cei care suferă. Dar eu zic că dacă ne aliniem cu toții la aceleași modificări, indiferent de profesie, poate că până la urmă va fi bine”, a mai afirmat Mihai Trăistariu.