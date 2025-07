Mihai Trăistariu: „Mi-e ciudă, dar asta e”. De ce s-a cazat fratele acestuia la concurență, pe litoral

lui Mihai s-a cazat pe , la…concurență. Se pare că cele șase garsoniere de la Năvodari ale artistului, dar și apartamentul din complexul de lux de la Mamaia Nord, sunt toate ocupate.

„Asta e”

Luna trecută, artistul i-a făcut fratelui său Constantin o vizită în Germania, unde acesta este stabilit de ani buni împreună cu familia, conform .

Acum, Constantin ar fi vrut să vină la garsonierele lui Mihai, însă s-a hotărât prea târziu și nu a mai avut unde. Toate sunt plin în acest sezon și extrasezon. Așadar, a ajuns să stea la concurență.

„Am avut concert la Nürnberg în Germania pentru români, iar fratele meu stă lângă München cu familia lui, cam la o oră și jumătate distanță. Am stabilit atunci că ne vedem. Am fost și eu la ei și au venit și ei a doua zi la concertul meu din Nürnberg. Am stat o zi întreagă la ei, am mâncat, am povestit de toate. Are familie mare! Mă bucur că păstrez legătura cu frații. El stă în Germania de vreo 10 ani, are familia lui, are și un băiețel de 8 ani, mai are unul de 26 de ani. Soția lui a venit și ea din altă căsătorie cu doi copii. Sunt șase acolo, stau toți în aceeași casă. Au o casă închiriată, acolo nu se cumpără casele. Am stat în curte, am povestit, a fost o atmosferă de familie. O să vină și ei la mare, pe la jumătatea lui august. S-au gândit însă prea târziu și eu nu am liber. Îl cazam la mine, dar la mine totul e ocupat. Și-au luat în Mamaia Nord, cu bani, undeva. Mi-e ciudă, dar asta e!”, a declarat Mihai Trăistariu.