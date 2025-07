Ce sfaturi are Radu Vâlcan pentru fratele mai mic, care urmează să se căsătorească

Sărbătoare mare în familia Vâlcan. Fratele mai mic al lui urmează să își unească destinele cu aleasa inimii sale, în această vară.

Cristian Vâlcan este fratele mai mic al prezentatorului TV și nu este deloc străin acestei lumi a televiziunii. El se ocupă cu partea din spatele camerelor de filmat, în timp ce fratele său este tot mai așteptate de români.

Ce sfaturi îi oferă Radu fratelui său, înainte de căsătorie

Vedeta TV a mărturisit că nu l-a consiliat prea mult pe fratele lui, mai ales pentru faptul că acesta dă dovadă de maturitate destulă. De asemenea, Radu a povestit că viitorul mire este copleșit de emoții, însă acestea sunt normale. Printre sfaturile pe care i le-a dat Radu se numără faptul că ar trebui să se bucure de fiecare moment în parte și să fie cât mai relaxați.

„Nu prea am ce sfaturi să îi dau, deja este un bărbat matur, chiar dacă este fratele meu mai mic. Cu siguranță are maturitatea necesară pentru a stăpâni lucrurile, fără a avea nevoie de sfaturile mele. El îmi tot spune că are emoții, eu i-am spus atât: E normal să ai emoții, relaxează-te, pentru că adevăratele emoții vor veni după, atunci când Doamne ajută să apară și un copilaș, în urma acestei legături frumoase dintre ei. E loc și e timp pentru emoții, l-am sfătuit ca acum să se bucure, să se relaxeze, pentru că au oameni lângă ei care le sunt alături.”, a declarat Radu Vâlcan pentru

Radu Vâlcan: „M-aș bucura dacă s-ar inspira din felul meu de a fi”

Totuși, soțul Adelei Popescu a menționat faptul că l-ar bucura tare mult dacă fratele lui ar „împrumuta” câte ceva din personalitatea lui. De asemenea, a punctat faptul că cel mai important lucru este să fie el natural, așa cum este, deoarece „este un om extraordinar”.

„M-aș bucura dacă s-ar inspira cumva din viața mea și din felul meu de a fi, dar asta nu este neapărat important. Esențial este pentru el să fie așa cum este el, pentru că este un om absolut extraordinar. Cu siguranță va fi un eveniment foarte, foarte frumos, intim, cu oameni de calitate apropiați lor. Ne bucurăm foarte tare pentru evenimentul acesta important din viața lor. Abia așteptăm să fim acolo, parte din familia lor, și ei doi să se simtă foarte bine. Este un început pentru ei”, a adăugat prezentatorul de la Insula Iubirii.

Unde va avea loc evenimentul

Cea care a organizat evenimentul a fost chiar iubita lui Cristian, care a ales ca locație pentru nuntă să fie în Sighișoara, locul ei natal. Radu și familia lui sunt fascinați de acest oraș și abia așteaptă să petreacă alături de oamenii dragi.

„Au ales o locație deosebită, în Sighișoara, este de asemenea un oraș drag nouă, pentru că de fiecare dată când aveam posibilitatea de a călători prin țară, ne face plăcere să trecem pe acolo. Este un oraș absolut extraordinar, o zonă absolut extraordinară, cu oameni senzaționali. Nici nu mă miră faptul că aleasa lui Cristian este de acolo, din acea zonă”, a mai mărturisit Radu Vâlcan.