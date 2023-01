Mihai Trăistariu nu vrea să adopte un copil: „M-aș clona pe mine și tot aș face măcar unu”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 43 de ani, a avut succes de-a lungul carierei, dar în ceea ce privește viața sentimentală nu a reușit să-și găsească o parteneră de viață. Artistul a avut o evoluție frumoasă din punct de vedere profesional, apogeul fiind atunci când a participat la Eurovision.

Artistul a spus de ce anume nu au funcționat relațiile sale amoroase și motivul pentru care nu vrea să înfieze un copil.

Mihai Trăistariu nu vrea să adopte un copil

Mihai Trăistariu este unul dintre artiștii români care s-au făcut remarcați și în plan internațional, odată cu participarea la Eurovision. El , care îi aduce profit financiar și pare că în plan profesional totul îi merge strună.

Artistul nu și-a găsit nici până acum jumătatea, deși a avut și relații care au durat ani de zile. În privința copiilor, Mihai Trăistariu are o viziune ceva mai radicală, însă.

Mihai Trăistariu nu ajuns să fie încă tată, dar timpul nu este pierdut. Cântărețul a spus că i-ar plăcea să aibă un fiu care să-i semene cât mai mult, motiv pentru care ideea adopției nu prea îi surâde. Mihai Trăistariu a declarat că este dispus chiar să se și cloneze, pentru a fi sigur că micuții vor gândi ca el.

„Nu-mi prea place ideea de a înfia un copil, deși sunt foarte sufletist, ajut oamenii cu probleme. Aș vrea să fie un copil din mine, m-aș clona pe mine și tot aș face măcar unu. Când va fi posibil și legal, deși am aflat că s-ar face, cumva, în secret.

Însă, cine știe cât e de adevărat? M-aș clona pe mine ca să-l instruiesc pe Mihăiță cel mic, exact ce am vrut eu, să-mi continue ideile. Copiii mei aș vrea să fie clonele mele, ca să fiu sigur că vor gândi ca mine și că sunt instruiți de mine’, a declarat artistul, scrie .

Artistul nu a reușit să găsească femeia potrivită pentru a se căsători

Mihai Trăistariu a avut intenția să se căsătorească, dar nu a reușit să găsească nici până acum femeia potrivită. Acesta susține că, în ciuda faptului că a avut relații care au durat ani de zile, au intervenit probleme ce au dus la despărțire.

„Cu căsătoria încă nu sunt împăcat, pentru că am tot încercat. Am avut și relații de patru ani, de șapte ani, am cam dat-o în bară, ceva nu funcționează. Ori nu caut pe cine trebuie, ori mă las doar căutat, e o problemă care trebuie rezolvată’, a declarat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu recunoaște că este pasionat de ultimele descoperiri științifice și mai ales de explorarea spațiului cosmic. Artistul a fost foarte marcat de moartea părinților săi care s-au stins din viață, răpuși de cancer, așa că ar vrea să înființeze un centru de cerectare.

„Visul meu e , să cuprindă existența extratereștilor, cum să vindecăm bolile incurabile, căci ambii părinți au murit de cancer, cum să devenim nemuritori, deci, hai cu clonarea, cu criogenarea! Chinezii au inventat o pelerină care 70% te face invizibil, îmi plac chestiile astea un pic ciudate care fac parte din fizică’, a mai spus cântărețul.