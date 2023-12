Mihai Trăistariu, pas uriaș în afacerea de pe litoral. Cât a plătit pentru încă 4 garsoniere în stațiunea Năvodari

Mihai Trăistariu a avansat în parcursul său de antreprenor, încheind o înțelegere pentru achiziționarea a patru noi garsoniere în care își va primi, începând din vara aceasta, noii clienți. Aceste locuințe se află tot în Năvodari, la fel ca primele șase achiziționate.

Mihai Trăistariu a cumpărat încă 4 garsoniere în stațiunea Năvodari

să facă un nou împrumut bancar pentru a acoperi costurile celor patru garsoniere noi, ce se ridică la peste 300.000 de euro.

„Am decis să mă încumet să fac un nou împrumut bancar a cărui rată să se învârtă în jurul a 5.000 de euro, lunar. Am bătut palma cu o firmă de specialitate din București, iar de la vară nu voi mai avea șase garsoniere de închiriat turiștilor mei, ci zece!”, a precizat Mihai Trăistariu pentru .

„Sunt însă sigur că vor fi bine primite”

reprezintă „un avans” în evoluția propriei afaceri.

„Nu voi mai avea avea eu bătaia de cap pe care o am de ceva ani cu primele șase. Adică, fără angajați, fără cărți de muncă, fără taxe mari de plătit la stat. În plus, cele patru noi garsoniere sunt la un nivel de confort cu totul aparte, cu spa și acces la magazine, ceea ce le va plasa și la un alt nivel al chiriei pe care cei interesați vor trebui s-o achite. Sunt însă sigur că vor fi bine primite!”, a mai precizat Trăistariu pentru sursa citată.