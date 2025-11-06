B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el

Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el

Ana Beatrice
06 nov. 2025, 13:13
Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el
Sursa Foto: Facebook - Mihai Trăistariu
Cuprins
  1. Cum a redescoperit Mihai Trăistariu pasiunea pentru pictură
  2. Ce planuri are Mihai Trăistariu cu noul său site artistic

Mihai Trăistariu se reinventează surprinzător și pornește pe un nou drum artistic. În perioada pandemiei, artistul a descoperit pasiunea pentru pictură și a început să creeze tablouri inspirate din propriile emoții. Acum, el pregătește lansarea unui site unde va vinde picturile sale, alături de albume muzicale și viitoarele sale cărți.

Cum a redescoperit Mihai Trăistariu pasiunea pentru pictură

Mihai Trăistariu povestește că dragostea pentru artă i-a fost insuflată din copilărie, într-o familie plină de talent artistic. Tatăl său a fost pictor, iar mama cântăreață, ambii încurajându-i pe copii să cânte la pian și să deseneze zilnic.

Artistul spune că, în pandemie, a revenit la prima sa pasiune și a realizat aproximativ 30 de tablouri inspirate din emoțiile proprii.

„Pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm deja ca artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată.

Prin urmare, doi din patru frați am reușit să ne moștenim părinții. Mâna s-a format când eram mici. Până în clasa a 8-a am desenat în fiecare zi câte un pahar, o cutie, câte o sticlă, o vază. Nu sunt așa talentat ca fratele meu la pictură. Dar în pandemie am făcut vreo 30 de tablouri și de atunci, așa când mă mai apucă, pictez”, a declarat cântărețul pentru Click.

Ce planuri are Mihai Trăistariu cu noul său site artistic

Acum pregătește lansarea unui site unde va vinde tablourile sale, creațiile fratelui Vasile și albumele muzicale personale. Un tablou pictat de el valorează 500 de euro, în timp ce lucrările fratelui său costă între 300 și 400 de lei.

„Acum am decis să fac și un site unde voi vinde și albumele mele. Scot două albume: unul cu muzică pop și unul cu cântece de petrecere. Voi scoate și tablourile toate la vânzare, mai scot și niște cărți. Pe lângă tablourile mele, le pun și pe ale fratelui meu la vânzare. Deocamdată, nu am vândut niciun tablou, pentru că mi-a fost rușine. Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro.

Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei. Și eu, care-s neica nimeni pe pictură, să vând cu 500 de euro? Mi-a fost chiar jenă! Dar lumea voia tablou de la Mihai Trăistariu. Acum m-am răzgândit, le înrămez frumos și le vând și eu”, a mai spus acesta.

Tags:
Citește și...
Meghan Markle se pregătește pentru un nou început în lumea filmului, după o pauză de opt ani
Monden
Meghan Markle se pregătește pentru un nou început în lumea filmului, după o pauză de opt ani
Horia Moculescu internat în stare gravă. Compozitorul este la Secția ATI a Institutului „Matei Balș”
Monden
Horia Moculescu internat în stare gravă. Compozitorul este la Secția ATI a Institutului „Matei Balș”
Angelina Jolie, moment neprevăzut în Ucraina. Șoferul actriței, săltat din trafic și înrolat în armată
Monden
Angelina Jolie, moment neprevăzut în Ucraina. Șoferul actriței, săltat din trafic și înrolat în armată
Ce joburi au avut Smiley, Antonia, Velea, Gina Pistol, Dan Negru și Lidia Buble înainte de a deveni celebri. „Primul job, am lucrat cu tata în cimitir, la gropi”
Monden
Ce joburi au avut Smiley, Antonia, Velea, Gina Pistol, Dan Negru și Lidia Buble înainte de a deveni celebri. „Primul job, am lucrat cu tata în cimitir, la gropi”
Rică Răducanu, amintiri neștiute despre Emeric Ienei: „Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi”
Monden
Rică Răducanu, amintiri neștiute despre Emeric Ienei: „Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi”
Drama neștiută a lui Emily Burghelea: „Am apelat la hipnoză”. Cu ce frica se confruntă vedetă de la accidentul din 2024
Monden
Drama neștiută a lui Emily Burghelea: „Am apelat la hipnoză”. Cu ce frica se confruntă vedetă de la accidentul din 2024
Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație
Monden
Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Monden
Emily Burghelea luptă cu fricile: „Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme”. Tehnica inedită la care a apelat vedeta pentru a scăpa de temeri
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Monden
Oana Roman, „asaltată” de poliție! Care este motivul pentru care s-a trezit cu poliția peste ea
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Monden
Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
Ultima oră
13:12 - Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
13:01 - Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)
12:55 - Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. “Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026”
12:39 - Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
12:30 - Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE
12:13 - Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă
11:49 - Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor
11:48 - Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
11:43 - S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
11:29 - Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?