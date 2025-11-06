Mihai Trăistariu se reinventează surprinzător și pornește pe un nou drum artistic. În perioada pandemiei, artistul a descoperit pasiunea pentru pictură și a început să creeze tablouri inspirate din propriile emoții. Acum, el pregătește lansarea unui site unde va vinde picturile sale, alături de albume muzicale și viitoarele sale cărți.

Cum a redescoperit Mihai Trăistariu pasiunea pentru pictură

povestește că dragostea pentru artă i-a fost insuflată din copilărie, într-o familie plină de talent artistic. a fost pictor, iar mama cântăreață, ambii încurajându-i pe copii să cânte la pian și să deseneze zilnic.

Artistul spune că, în pandemie, a revenit la prima sa pasiune și a realizat aproximativ 30 de tablouri inspirate din emoțiile proprii.

„Pe noi, când eram mici, ne obligau părinții să cântăm la pian o oră, dar și să desenăm tot o oră. Asta ca să ne formăm deja ca artiști. Și uite că au reușit, pentru că eu am devenit cântăreț și fratele meu, Vasile, e pictor profesionist, consacrat, cu facultate de profil terminată.

Prin urmare, doi din patru frați am reușit să ne moștenim părinții. Mâna s-a format când eram mici. Până în clasa a 8-a am desenat în fiecare zi câte un pahar, o cutie, câte o sticlă, o vază. Nu sunt așa talentat ca fratele meu la pictură. Dar în pandemie am făcut vreo 30 de tablouri și de atunci, așa când mă mai apucă, pictez”, a declarat cântărețul pentru Click.

Ce planuri are Mihai Trăistariu cu noul său site artistic

Acum pregătește lansarea unui site unde va vinde tablourile sale, creațiile fratelui Vasile și albumele muzicale personale. Un tablou pictat de el valorează 500 de euro, în timp ce lucrările fratelui său costă între 300 și 400 de lei.

„Acum am decis să fac și un site unde voi vinde și albumele mele. Scot două albume: unul cu muzică pop și unul cu cântece de petrecere. Voi scoate și tablourile toate la vânzare, mai scot și niște cărți. Pe lângă tablourile mele, le pun și pe ale la vânzare. Deocamdată, nu am vândut niciun tablou, pentru că mi-a fost rușine. Când le postam în pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro.

Mi-a fost atât de rușine și de milă pentru fratele meu, Vasile, care de o viață se chinuie și le vinde cu 300-400 de lei. Și eu, care-s neica nimeni pe pictură, să vând cu 500 de euro? Mi-a fost chiar jenă! Dar lumea voia tablou de la Mihai Trăistariu. Acum m-am răzgândit, le înrămez frumos și le vând și eu”, a mai spus acesta.