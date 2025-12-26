Mihai Trăistariu a dezvăluit că a avut o relație de trei ani cu o femei căsătorită. „Asta a fost nebunia vieții mele pe ”, a spus el. Artistul a susținut că s-a simțit vinovat, dar „nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine”.

Ce a spus Mihai Trăistariu despre relația cu femeia căsătorită

„Era căsătorită, dar ea a tras de mine. Avea o fetiță. Făceam canto cu fiica ei, avea vreo 13 ani, și din canto, învățând-o să cânte, după șase luni mama ei m-a luat și mi-a zis: “Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine, vreau să avem o relație.” Și i-am zis “doamnă, nu se poate.” “Te rog să nu-mi mai spui doamnă, spune-mi pe nume.” Era cu 10 ani mai mare, dar arăta bine, era blondă, subțire”, a povestit Mihai Trăistariu, în podcastul Burlacu TV, potrivit .

Până la urmă, ei s-au cuplat, iar soțul femeii a aflat: „Am regretat după că m-am băgat în asta pentru că au fost și acolo la ei mici tensiuni, că a aflat soțul, a fost foarte nasol. A aflat soțul, s-au certat pe acasă. Eu mă simțeam groaznic că am distrus o familie, dar nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine”.

Cum a decis Mihai Trăistariu să pună capăt poveștii de iubire

O scenă bizară a fost când el și femeia s‑au intersectat pe stradă cu soțul acesteia, care între timp își găsise și el pe altcineva: „Treceam pe trotuar, eu de mână cu ea, și el de mână cu a lui și ne pândeam unii pe alții. Ne-a bufnit râsul”.

După trei ani, Mihai Trăistariu a decis să pună capăt poveștii: „Ea voia să fugim în America… Unde să fugim? Să trăim povești? Nu am vrut așa. Mi s-a părut imposibil și am rupt relația”.