B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”

Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 23:41
Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
Sursa foto: Facebook - Mihai Trăistariu
Cuprins
  1. Ce a spus Mihai Trăistariu despre relația cu femeia căsătorită
  2. Cum a decis Mihai Trăistariu să pună capăt poveștii de iubire

Mihai Trăistariu a dezvăluit că a avut o relație de trei ani cu o femei căsătorită. „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”, a spus el. Artistul a susținut că s-a simțit vinovat, dar „nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine”.

Ce a spus Mihai Trăistariu despre relația cu femeia căsătorită

„Era căsătorită, dar ea a tras de mine. Avea o fetiță. Făceam canto cu fiica ei, avea vreo 13 ani, și din canto, învățând-o să cânte, după șase luni mama ei m-a luat și mi-a zis: “Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine, vreau să avem o relație.” Și i-am zis “doamnă, nu se poate.” “Te rog să nu-mi mai spui doamnă, spune-mi pe nume.” Era cu 10 ani mai mare, dar arăta bine, era blondă, subțire”, a povestit Mihai Trăistariu, în podcastul Burlacu TV, potrivit Unica.

Până la urmă, ei s-au cuplat, iar soțul femeii a aflat: „Am regretat după că m-am băgat în asta pentru că au fost și acolo la ei mici tensiuni, că a aflat soțul, a fost foarte nasol. A aflat soțul, s-au certat pe acasă. Eu mă simțeam groaznic că am distrus o familie, dar nu s-a distrus familia pentru că s-au reîntors și sunt bine”.

Cum a decis Mihai Trăistariu să pună capăt poveștii de iubire

O scenă bizară a fost când el și femeia s‑au intersectat pe stradă cu soțul acesteia, care între timp își găsise și el pe altcineva: „Treceam pe trotuar, eu de mână cu ea, și el de mână cu a lui și ne pândeam unii pe alții. Ne-a bufnit râsul”.

După trei ani, Mihai Trăistariu a decis să pună capăt poveștii: „Ea voia să fugim în America… Unde să fugim? Să trăim povești? Nu am vrut așa. Mi s-a părut imposibil și am rupt relația”.

Tags:
Citește și...
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
Monden
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
Monden
Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
Doliu în rândul rockerilor. A murit un fondator al legendarei trupe Jethro Tull
Monden
Doliu în rândul rockerilor. A murit un fondator al legendarei trupe Jethro Tull
Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
Monden
Conflict în familie de Sărbători! Adriana Bahmuțeanu: „Aici este miza, nu că ar fi o iubire fraternă, nu”
Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
Monden
Atracții turistice de evitat în 2026. Numărul mare de turiști face accesul aproape imposibil
FUEGO, mărturisiri sincere: „Nu sunt un om singur și nu am regrete”. Ce spune despre relația cu Irina Loghin
Monden
FUEGO, mărturisiri sincere: „Nu sunt un om singur și nu am regrete”. Ce spune despre relația cu Irina Loghin
Andreea Bănică a avut o copilărie de coșmar din cauza tatălui: „A fost violent cu toate trei. Era groaznic”. Când l-a iertat
Monden
Andreea Bănică a avut o copilărie de coșmar din cauza tatălui: „A fost violent cu toate trei. Era groaznic”. Când l-a iertat
Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
Monden
Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
Monden
Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
Monden
Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
Ultima oră
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:11 - „Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
22:52 - Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
22:20 - Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
21:55 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
21:25 - Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
20:59 - „Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
20:36 - Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
20:08 - Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
19:46 - Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”