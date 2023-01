Mimi, în depresie după despărțirea de Sebastian Dobrincu: „Am plâns 136 de zile la rând”

Mimi, una dintre cele mai cunoscute vloggerițe din România, a fost în depresie după despărțirea de Sebastian Dobrincu. Cei doi au fost împreună o perioadă de timp, dar relația nu s-a terminat tocmai frumos. Aceștia s-au despărțit cu mare scandal, iar imediat după încheierea relației dintre ei, Sebastian s-a postat în mediul online cu noua lui iubită. În cadrul unei postări de pe Instagram, Mimi s-a deschis în fața fanilor și a povestit tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă.

În trecut, Mimi a vorbit despre relația dintre ea și Sebastian Dobrincu. Ea a menționat că Dobrincu nu voia să se afișeze cu ea, deși sentimentele erau puternice între cei doi.

Mimi a suferit după despărțirea de Sebastian Dobrincu

În urma despărțirii, cei doi și-au aruncat vorbe dure și s-au acuzat reciproc că au greșit în relația pe care au avut. Relația a fost una departe de lumina reflectoarelor. Recent, într-o postare pe Instagram, Mimi susține că a trecut prin cea mai cruntă perioadă din viața sa și că a plâns 136 de zile, potrivit .

„Anul trecut am trecut prin cea mai grea perioadă din toată viața mea. Am plâns 136 de zile la rând. Da, le-am inumărat pentru că mă întrebam tot timpul când o să se termine. Nu era vina nimănui că eram așa, nici măcar a mea pentru că nu alegeam în mod conștient să fiu tristă. Într-o dimineață după multe discursuri și cărți ascultate despre cum funcționează mintea și ce înseamnă depresia, m-am trezit repetându-mi în minte “break the cycle” – atunci am înțeles ca depindea de mine să opresc tristețea în care trăiam.

Am devenit conștientă de faptul că tipare mentale greșite mă făceau să cred că voi fi iubită si apreciată doar dacă sunt victimă, așa că mă complăceam în acest rol în mod involuntar pentru că ăsta era limbajul de iubire pe care îl învățasem în copilărie. Cu alte cuvinte, pentru că aveam nevoie de iubire atunci când eram mică dar nu știam cum să o cer, creierul meu a inventat un mod simplu prin care să o obțină instant: victimizarea.

Procesul petrecându-se în subconștient, a stat ascuns mult timp până am reușit eu să îl văd. În momentul În care am realizat că mintea mea mă sabota și mă făcea să fiu tristă, atunci pentru mine viața s-a schimbat radical. A trecut aproape un an de când am intrat în procesul de vindecare.

Astăzi pot să spun că sunt mai bine decât am fost vreodată în toată viața mea. Acest bine a venit cu foarte multă căutare, motivație și muncă, atât în terapie cât și în restul timpului în care mi-am îmbibat mintea cu mindset-uri constructive, pozitive și înalte vibrațional. Nimic nu trece de la sine. Am învățat că dacă ai o problemă, nu o să dispară stând pe spate și asteptând să vină cineva să ți-o rezolve.

Nimeni nu e dator și nici nu are chef să îți rezolve ție sau mie problemele. Suntem singurii responsabili de absolut tot ce trăim. Vindecarea vine din interior. Oricine se poate vindeca dar nu oricine își dorește să se vindece și totul ține de perspectiva din care privești situația”, a dezvăluit tânăra vloggeriță pe Instagram.

În urma postării, tânăra a primit multe încurajări, printre acestea se numără și a Andreei Raicu care i-a transmis „Felicitări pentru onestitatea și vulnerabilitatea ta, Mimi. E minunat că la vârsta ta ai avut curajul să cauți să înțelegi de ce trăiești ce trăiești. Ești o inspirație”.