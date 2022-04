Minodora, dezvăluiri despre despărțirea de Cătălin Arabu: „Când s-a căsătorit, mi-a fost greu”

Minodora, despre despărțirea de Cătălin Arabu

Minodora a mărturisit că a ales să nu se căsătorească cu Cătălin Arabu, pentru că nu vedea un viitor alături de el. Artista , deoarece fostul ei partener nu avea limite, iar atunci apăreau destue de des discuțiile aprinse în relația lor.

„A fost okay, a fost okay, a fost o relație frumoasă, nepotrivire de caracter efectiv și de idei. Cu o persoană dacă ideile nu coincid, nu putem conviețui. Încercăm, încercăm, încercăm, însă dacă după o perioadă de timp nu vezi viața în același fel sau măcar să coincidă ideile, nu e okay. Ne blocam mult, de exemplu, prea multă prietenie cu diferite persoane. Eu sunt omul măsurii și merg pe următoarea idee, că în orice în viață trebuie să ai măsură și limită. El nu prea avea măsură și existau discuții. Asta e doar o chestie mică. Ulterior, am aflat că da (n.r. înșelat). Nu am simțit niciodată, el m-a ocrotit, am fost răsfățată”, a declarat Minodora.

Minodora susține că a suferit mult după ce a ieșit din relația cu Cătălin Arabu, mai ales că cei doi au fost cinci ani împreună.

„Am suferit când ne-am despărțit, când s-a căsătorit, mi-a fost greu. Au fost cinci ani de zile petrecuți împreună. Noi eram ca și căsătoriți, am fost logodiți. Nu s-a concretizat pentru că nu am vrut eu, simțeam că lipsește ceva. Nu sunt adeptă divorțului și nu am simțit că ar fi căsătoria pe viață. Nu am simțit să fac asta. Am dat de Liviu, de care m-am îndrăgostit și mi-a fost mai ușor să mă despart de Cătălin”, a mărturisit artista în cadrul emisiunii lui Mihai Ghiță.