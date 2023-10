Minodora și-a decorat deja vila pentru sărbătorile de iarnă și a împodobit bradul de Crăciun. Motivul pentru care a făcut asta așa devreme

din România, își pregătește vila de 300.000 de euro pentru Sărbătorile de iarnă. Pomul de Crăciun este deja împodobit, deoarece va fi plecată peste Ocean o lună și vrea să găsească locuința pregătită la întoarcere. Pe Instagram, a postat un filmuleț cu pomul festiv.

Minodora și-a decorat deja vila pentru sărbătorile de iarnă

Minodora a hotărât să înceapă să decoreze casa pentru sărbătorile de iarnă, cu mai mult de două luni înainte de Crăciun. Această decizie a fost luată întrucât va pleca într-o călătorie peste ocean pentru o lună, iar la revenirea sa, vrea să găsească un ambient magic în locuința sa, scrie .

Minodora va pleca peste Ocean pentru concerte și, pentru a se pregăti pentru , familia sa și copiii au decis să împodobească casa lor în Frumușani, o vilă de 300.000 de euro, pentru a crea o atmosferă festivă.

Artista va pleca peste Ocean pentru concerte

„Am în ochi numai roșu și doar moși. De două zile am început. Există o explicație, nu am luat-o razna! În două săptămâni plec în America și stau o lună. Am făcut un sondaj de opinie. I-am întrebat pe băieții meu dacă vor ca în momentul când intrăm în casă să vedem casa decorată și au spus că da.

Nu mai participă nimeni de acțiune. Ei nu știu. Mai cumpăr în fiecare an, doar ce apare nou și fac combinații. Când am timp, între Crăciun și Revelion, schimb decorațiile și nu mai vezi niciun moș, doar steluțe sau altceva, am o colecție.

Îmi place. Totul pus la punct pentru mine este liniște, pace, lumânări parfumate, muzică ambientală, eu nu mă uit la televizor”, a declarat Minodora pentru Antena Stars.