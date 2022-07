Mircea Badea și Carmen Brumă au plecat în vacanță. Ce destinație au ales vedetele pentru a se bucura de câteva zile de relaxare

au plecat în vacanță. Dacă în urmă cu două luni au ales Bulgaria, de această dată vedetele se bucură de un sejur în Grecia.

Celebrul cuplu a ales o zonă a Greciei foarte frecventată de români. Este vorba despre Zakynthos, insula din Marea Ionică ce oferă turiștilor o varietate de locații pentru cazare, cu priveliști spectaculoase.

Carmen Brumă și Mircea Badea, vacanță în Grecia

Carmen Brumă este foarte activă pe rețelele de socializare și are o comunitate destul de mare pe Instagram cu care este mereu în legătură. Vedeta și din vacanță, ea a postat primele imagini încă de când a ajuns.

„Zakyntos, Grecia, zbor fără întârziere ?! A început bine vacanța”, a fost mesajul vedetei, însoțit de o fotografie cu ea, în costum de baie.

Carmen Brumă le-a dezvăluit fanilor ei că are de gând de acest concediu. Mircea Badea nu apare în imaginile distribuite de partenera sa în social media, vedeta este o prezență discretă.

Carmen Brumă, sfaturi pentru un trup armonios

Carmen Brumă și-a expus imediat pătrățele la plajă, dar nu a uitat să le ofere și celor care îi umăresc postările câteva .

„Alimentația și hidratarea joacă un rol semnificativ în menținerea sănătății pielii, iar vara e important să alegem alimente care să determine protecția împotriva razelor ultraviolete, să ne hidrateze și să păstreze suplețea pielii. Din punctul meu de vedere, ar trebui să includem constant în meniul nostru de vară următoarele alimente:

1.PESTE GRAS, OUĂ, NUCI

Conțin proteine de bună calitate și acizi grași esențiali omega 3 și omega 6 care formează un înveliș protector la suprafață pielii și mențin apa în țesuturi evitând deshidratarea. Specialiștii atrag atenția asupra fibrelor și cerealelor integrale care determina accelerarea tranzitului intestinal și reduc absorbția grăsimilor alimentare, dar și a unor minerale importante pentru protecția pielii, cum ar fi zincul.

2.ROȘIILE ȘI FRUCTELE DE PĂDURE

Roșiile conțin licopen, o substanță cu rol protector împotriva razelor ultraviolete. Licopenul nu este distrus de căldură, așa că puteți prepara termic roșiile și le puteți combina cu puțin ulei pentru o absorbție mai bună ( îl folosiți ca sos peste carne, salate, pește, paste etc).

Fructele de pădure, zmeura, fragii au de asemenea substanțe care protejează pielea, vitamina C, acid elagic cu rol în prevenirea distrugerii membranelor celulare.

CAISE, PEPENE GALBEN, ARDEI GRAS

Conțin, printre altele, betacaroten, precursor vegetal al vitaminei A, un pigment de culoare galben portocalie care protejează în mod natural pielea de îmbătrânire și de acțiunea razelor ultraviolete datorită efectului sau antioxidant.

4 REDUCEȚI CONSUMUL DE COFEINĂ ȘI HIDRATAȚI-VA CORESPUNZĂTOR !

Apă este lichidul care hidratează cel mai bine și pentru care nu există înlocuitor! Beți apă la fiecare 30 de minute, înainte să apară senzația de sete.

Cafeaua băută în cantități mari vara deshidratează pe lângă alte neplăceri, cum ar fi durerile de stomac, ritmul cardiac neregulat, nervozitate sau tulburări ale somnului. De alcool nici nu vă mai zic…”, a transmis Carmen Brumă pe Instagram.

De ce refuză Carmen Brumă să se mărite cu Mircea Badea

Carmen Brumă de peste 20 de ani. Superba nutriționistă, antrenoare de aerobic, fitness, manechin și fostă dansatoare a explicat de ce nu intenționează să se mărite.

Aceasta a declarat că nu-i plac nunțile, în general și nu crede în monogamie.

„E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze, sunt foarte măritabilă (…) Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment. De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”, spunea Carmen Brumă în urmă cu câțiva ani.