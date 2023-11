Mircea Solcanu are o viziune complet diferită asupra vieții, după ce a devenit penticostal: „Am închis multe capitole, cum ar fi homosexualitatea”

În anii 2000, Mircea Solcanu făcea senzație pe vremea când prezenta celebra emisiune „Poveștiri de Noapte”, alături de Cabral. Cei doi au adus ani la rând viețile și poveștile vedetelor pe micile ecrane, iar sute de celebrități autohtone le-au trecut pragul.

Fostul prezentator în urmă cu 10 ani, iar acum se pare că are o viziune complet diferită asupra vieții.

Mircea Solcanu, mărturisiri surprinzătoarea despre viața lui

După o lungă perioadă , Mircea Solcanu în vârstă de 56 de ani susține că și-a găsit în sfârșit liniștea.

Mai mult decât atât, acesta a declarat că este împăcat cu soarta lui și că în anul 2022 a devenit penticostal, lăsând în urmă chiar și orientarea sexuală pe care a avut-o.

„Problemele de sănătate evoluează, dar am de gând să le las să meargă până unde se poate merge. Nu am cum să am grijă de ele, că nu am cum să îmi tai capul singur. Nu mai îmi doresc încă odată experiența aia. De zâmbit mai zâmbesc, dar nu am mai râs de mult.

Ăsta e un motiv care mă îngrijorează. Acum mi-am schimbat viața și felul de a fi, cine sunt eu. Am renunțat la vechea persoană, la Mircea. În buletin am rămas Mircea. Dar Mircea de azi nu se mai întâlnește cu cel de ieri. Am închis multe capitole, cum ar fi homosexualitatea. Este un capitol încheiat pentru mine”, a declarat Mircea Solcanu, notează .

Mircea Solcanu preferă singurătatea în locul unui partener sau partenere

„Nu am o iubită, dar mă curteaza vreo trei. E ca orice început. Dacă nu e alb, trebuie să fie negru sau invers? Poți trăi viața și în gri. Dacă lipsește un bărbat, nu trebuie să fie o femeie sau vice-versa. Poate să fie niciunul, așa cum am ales eu. Singurătatea e singurul moment în care ești liber.

. Îl las pe El să aleagă, căci alegerile mele din viață s-au dovedit a fi proaste. Nu toate, dar majoritatea. Mi-au provocat suferință. Și a existat moment zero în care am zis că îmi răstignesc firea. Acea persoană din trecut rămâne o amintire a ce a fost. Nu îmi șterg viața cu buretele și de mâine mă îmbrac în sac, pun sandale, leg o sfoară și ies să strig la lume: păcătoșilor!

Nu! În septembrie anul trecut am luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu în apa Botezului. Sunt într-o biserică mica, din Constanța, creștină, autonomă. Sunt creștin ca toți, dar nu mai am post-it-ul de ortodox, penticostal, etc. E următorul capitol al vieții mele și îl voi scrie cu Dumnezeu”, a mai spus Mircea Solcanu.