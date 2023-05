Mirela Oprișor, alias Aspirina din Las Fierbinți, la un pas să devină nora lui Francis Ford Coppola: „Făcuse o mică pasiune pentru mine”

Mirela Oprișor, înainte de a deveni cunsocută publicului larg drept Aspirina din Las Fierbinți, a jucat într-un film al marelui Francis Ford Coppola, care nu a apreciat-o doar ca actriță, ci și ca femeie.

Mai exact, ca posibilă noră. Regizorul și-a dorit mult ca Mirela Oprișor să intre în familia lui, doar că actrița era puțin… căsătorită deja.

Mirela Oprișor, la un pas de a deveni nora lui Francis Ford Coppola

Pe lângă activitatea profesională, actrița este fericită alături de familia sa, soțul său, dramaturgul și actorul Mimi Brănescu, și fiica lor, Ana. Nu ar renunța pentru nimic în lume la aceste daruri ale vieții. Nici măcar pentru Francis Ford Coppola.

Mirela Oprișor a avut șansa să joace în filmul marelui regizor, Francis Ford Coppola, „Youth Without Youth” (2007, „Tinerețe fără tinerețe”), alături de actorii Bruno Ganz, Tim Roth și Alexandra Maria Lara. Aspirina din Las Fierbinți îl cucerise pe marele Coppola atunci, regizorul dorind cu ardoare să-i fie noră.

Chiar i l-a prezentat pe fiul său, doar că era o mică mare problemă din punctul ăsta de vedere: Mirea Oprișor era căsătorită și nu avea nici un gând să-și lase soțul de dragul celebrității.

„Am avut norocul să repet cu regizorul Francis Ford Coppola, cu câteva săptămâni înainte de filmare, m-a luat să-l ajut să-și facă cadrele de lumină.

Coppola făcuse pentru mine, în sensul că semănam foarte mult cu soția dumnealui și mi-a zis: „Tu trebuie să te măriți cu fiul meu!”. Și chiar l-a adus pe băiatul lui cel mare să mă cunoască. Apoi, mai în glumă, mai în serios i-am spus: „Domnule Coppola, eu sunt căsătorită!”, a declarat actrița Mirela Oprișor, potrivit .

Mirela Oprișor, moment de cotitură în carieră

Mirela Oprișor a dezvăluit și care a fost momentul său de cotitură în carieră. În anul 2002, ea a participat la Gala HOP și a câștigat „Premiul pentru cea mai bună actriţă”, pentru interpretarea textului „Doamna cu căţelul”. A urmat apoi angajarea la Teatrul de Comedie.

„După un casting, aveam șansa unui rol într-un film important, cu o distribuție internațională, dar și opțiunea să particip la Gala Tânărului Actor HOP. Îmi amintesc că, la preselecțiile pentru Gala Tânărului Actor aflasem că Sanda Manu, de care îmi fusese atât de frică în facultate, încât mă lipeam de pereți când trecea dumneaei, era șefă de comisie la celebra Gală UNITER.

Am fost sunată de la Budapesta, că trebuie să fiu prezentă pentru a doua fază a castingului, pentru filmul care urma să se facă, o poveste despre Elena și Nicolae Ceaușescu. Elena Ceaușescu ar fi trebuit să fie Faye Dunaway, iar eu aș fi interpretat-o pe Elena Ceaușescu în tinerețe.

Producătorul a intrat un pic în mine și mi-a spus să fiu mai atentă cu limba engleză, pentru că mă place mult regizorul. Am răspuns că îmi pare foarte rău, dar nu pot veni pentru că trebuie să mă duc la Gala HOP. Producătorul a bufnit în râs: „Cred că tu ești nebună!”. „Nu, nu sunt nebună. Dar i-am promis Sandei Manu că mă duc”.

Sigur, el nu a înțeles nimic. Dar, bine am făcut, pentru că acel film nu s-a mai turnat niciodată. Am fost la Gala HOP și am câștigat premiu. Acolo l-am întâlnit pe Ștefan Iordache, care m-a recomandat pentru Teatrul de Comedie. Deci, în viață e vorba, câteodată, de alegeri!”, povestește Mirela Oprișor.