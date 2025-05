Mirela Oprișor, despre Revoluția din 1989: „Mi-a salvat viața un necunoscut”

, Aspirina din „Las Fierbinți”, a vorbit despre momentele care au marcat-o la . Actrița a mărturisit că un i-a salvat viața la acea perioadă, conform .

Ce s-a întâmplat

„Chiar nu mi-a fost teamă atunci. Nu știu de ce, dar, probabil, tinerețea, eram adolescentă. Aveam, la Revoluție, cred că 16-17 ani. E mult de povestit aici. E mult. Am tot povestit. Mi-a salvat viața un domn. Eram în fața Teatrului Dramatic din Brașov și se trăgea din față, de pe Tâmpa, și a sărit un domn peste mine să mă apere”, a declarat Mirela Oprișor, pentru Viva, citat de Click.

„Nici nu știu cine e, nu l-am cunoscut. Îți dai seama că după aceea am fugit în altă parte, că erau focuri, se trăgea. La un moment dat, am simțit că se scurge ceva, în partea stângă, m-am uitat că a căzut ceva. Erau creierii unui soldat”, a adăugat aceasta.

„După aceea am fugit pe bulevard, țin minte, și iar m-a salvat un om. A sărit un om care a fost și rănit la umăr, era plin de sânge. Eu am ajuns plină de sânge. Dar nu vedeai totul. Era într-un ritm… Îți dai seama ce adrenalină era, că nu înțelegeai nimic. Iar lângă Teatrul Dramatic am văzut, la un moment dat, o salvare. Acum este un parc acolo cu niște bănci. Nu exista, cred că erau doar vreo două, nu mai țin minte dacă erau bănci”, a mai povestit actrița.

„Știu că era un teren, unde erau așezați morții. Și am văzut un șofer de pe salvare care… Imaginea aia rămâne, pentru mine, icon, ca să spun, în Revoluție. Cu omul ăla care aducea morții și i-a așezat… Tremura, nu mai știa. El executa, făcea mecanic toate lucrurile astea. Am intrat într-o scară de bloc, să mă ascund, și acolo era un domn mort”, a adăugat ea.