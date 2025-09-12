A avut loc prima eliminare din noul sezon al emisiunii „Asia Express”. Echipa formată din Calinca și Calina a părăsit competiția, ceea ce a stârnit un val de reacții atât în rândul concurenților, cât și în rândul internauți, în mediul online. Printre cei care au comentat momentele tensionate ale echipei eliminate s-a numărat și Mirela Retegan, fondatoarea „Gașca Zurli”.

Ce a spus Mirela Retegan despre comportamentul Catincăi de la „Asia Express”

Noul sezon al emisiunii „Asia Express” a debutat cu momente tensionate, iar prima cursă pentru ultima șansă s-a finalizat cu eliminarea din competiție a echipei formate din .

Reacții nu au fost doar din partea concurenților, cărora li s-a părut nedreaptă atitudinea Calinei față de emisiune și de echipa din spate, ci și din partea internauților care, de asemenea, au condamnat comportamentul tinerei. Și Mirela Retegan a comentat scenele difuzate recent la televizor, însă în centrul mesajului ei a fost atitudinea mamei Calinei, Calinca. Fondatoarea „Gașca Zurli” a apreciat puterea de care a dat dovadă femeie, sprijinindu-și fiica în ciuda tuturor atacurilor venite din exterior.

„Catinca Roman, în Asia Expres, a arătat ceea ce orice părinte ar trebui să facă: a rămas neclintită alături de copilul ei, chiar și atunci când întreaga lume s-a întors împotriva lor.

Nu voi comenta prestația lor, ci vreau să subliniez felul în care Catinca s-a poziționat. Așa cred că trebuie să se comporte o mamă – cu curaj și devotament”, și-a început Mirela Retegan postarea.

Cum crede Mirela Retegan că le-a influențat „Asia Express” relația Catincăi și Calinei

Mirela Retegan a apreciat faptul că Catinca, în ciuda așteptărilor și dorinței publicului, și-a susținut fiica necondiționat. Fondatoarea „Gașca Zurli” a apreciat că Catinca a pus nevoile și relația cu copilul ei pe primul loc, deși cel mai probabil, a știut că acțiunile ei vor avea repercursiuni în imaginea pe care publicul o are atât despre ea, cât și despre fiica ei.

„Această abordare este sănătoasă nu doar pentru relația lor, ci și pentru legătura profundă ce leagă două suflete, în contrast cu așteptările societății și privirile curioase ale spectatorilor.

Era conștientă că o țară întreagă le observă fiecare gest. Știa că reacțiile lor vor fi analizate cu o strictețe nemiloasă. Știa că vor exista judecăți dure. Dar, mai presus de toate, știa ce nevoie are copilul ei”, a completat Mirela Retegan.

Ce semnal de alarmă a tras Mirela Retegan pentru părinți

Prin intermediul postării, Mirela Retegan s-a adresat tuturor părinților și viitorilor părinți care o urmăresc. Aceasta a tras un semnal de alarmă cu privire la nevoia copiilor de a se simți acceptați de către părinți, mai ales atunci când o lume întreagă se întoarce împotriva lor.

„Copiii noștri au nevoie de noi mai mult decât de orice altceva. Mai mult decât de orice altcineva.

Oricine poate să judece acțiunile copilului tău. Oricine poate avea o opinie despre cât de bun sau rău este. Dar sufletul lui, doar tu îl cunoști cu adevărat”, se mai arată în postarea Mirelei Retegan.

Ce rol are acceptarea părinților în viața copiilor, potrivit Mirelei Retegan

Mirela Retegan și-a încheiat postarea, subliniind încă o dată cât de important este pentru copii să simtă că au un sprijin în părinții lor și cât de important este ca relația părinte-copil să nu se erodeze din cauza greșelilor pe care se mai întâmplă să le facă copiii.

„Nu este necesar să fii mereu de acord cu copilul tău, dar este esențial să îi oferi sprijinul tău necondiționat. Să rămâneți uniți, chiar și atunci când nu înțelegi, nu aprobi sau nu te lauzi cu realizările lui.

Pentru că, deși întreaga societate poate să te respingă pentru alegerile pe care le faci, dacă părinții tăi te acceptă pentru cine ești, totul devine mult mai simplu. Această acceptare este un far călăuzitor în întunericul judecăților exterioare, oferind copilului tău puterea de a înfrunta lumea cu fruntea sus”, a încheiat postarea fondatoarea „ ”.

Cum au comentat internauții la postarea Mirelei Retegan

În ciuda argumentelor pe care le-a oferit Mirela Retegan pentru poziția ei față de cele întâmplate în „Asia Express”, internauții nu au părut să îi împărtășească părerea. Multe comentarii condamnă atitudinea Calinei, dar și lipsa de reacție a mamei sale, care ar fi putut să o încurajeze și să-i dea puterea necesară să continue.

„Te apreciez mult, Mirela, și sunt de acord cu tine în general, dar de data aceasta, nu. Ești lângă copil, absolut, nu pleci de acolo, dar rolul părintelui e să educe copilul, să îl ajute să realizeze ceva în viață, să devină om integru, matur care să se descurce singur. Eu am văzut o mamă care a cedat, care nu a știut să își motiveze copilul, care a încurajat copilul în aberații în loc să îl redreseze cum știe o mamă, care a judecat alte persoane “ele au avut altă lumânare etc” în loc să își vadă propriile slăbiciuni, care se dă bătută chiar înainte de finish. O mamă depășită de situație care își lasă copilul să eșueze prea ușor pentru ca vrea să îl protejeze emoțional când nu e cazul- cam exagerat”, a fost unul dintre comentarii.