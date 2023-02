Mirela Vaida a dat cărțile pe față! Câte operații estetice a suferit vedeta: „Aici e o chestiune de psihic”

Mirela Vaida a demonstrat încă o dată că este o femeie asumată, spunându-ne adevărul despre operațiile estetice. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu a apelat la nicio intervenție chirurgicală de acest tip până acum, dar nu este împotriva lor, pentru că nu exclude varianta de a se lăsa pe mâinile medicilor esteticieni peste vreo 20 de ani. Totodată, vedeta de la Antena Stars a dezvăluit și reacția soțului ei când i-a spus că vrea să-și corecteze deviația de sept la nas, care o deranja.

Mirela Vaida, dezvăluiri despre operații estetice

„Nu mi-am făcut operații estetice. Cred că se vede lucrul acesta, reglez lucrurile din machiaj. Iar acum, când sunt atâtea filtre pe telefon, dacă vrei să îți faci o poză și să îți micșoreze nasul sau să îți pună gene, nu trebuie decât să faci filtrul acela și… la revedere! Oricum, lumea nu se întâlnește cu tine față în față decât foarte rar. Nu știu de ce mai dau fetele acestea atâția bani pe operații estetice, când ai filtrele astea nebune de pe telefon.

Eu mereu am avut o problemă cu nasul meu, care are o deviație de sept urâtă. Așa m-am născut cu el și i-am spus și soțului meu: Mi-aș dori tare mult să fac și eu o operație din asta, să am și eu nasul drept. Și el zice: ‘Măi Mirela, dacă ai făcut tu carieră cu nasul ăsta strâmb, acum, la 40 de ani, ce-ți mai trebuie să-ți îndrepți nasul? Crezi că te mai ajută cu ceva?’. Are și el dreptate! Să faci, așa, gratuit niște operații, doar ca să-ți hrănești ego-ul și psihicul, că aici e o chestiune de psihic… Adică, dacă nu ești tu mulțumită cu ce ești, începi să îți schimbi lucruri. La mine, nu e cazul ăsta!

Alte operații nu mi-am făcut pentru că mă ajută Dumnezeu să am „osatura bună la față și să am pomeții lați. Asta e din neamul maică-mii! Și nu se simte nici că ți se lasă pielea, nici că ai îmbătrânit. Sigur, ridurile de expresie sunt frumusețea vârstei. Nu pot să spun că nu sunt adepta operațiilor estetice, pentru că nu am nimic împotriva lor. Dar eu, una, deocamdată, nu mi le-aș face. Poate peste 20 de ani”, a dezvăluit Mirela Vaida pentru

Mirela Vaida, despre educația pe care o oferă copiilor ei

În cadrul unui interviu acordat pentru , Mirela Vaida a povestit cum împacă rolul de mamă și cariera, dacă îi este greu și dacă are ajutor.

„Rolul de mamă mie mi se pare cel mai frumos rol din viața mea, dintre toate rolurile pe care le-am jucat. E rolul care mă împlinește și care mă face foarte fericită. Îmi iubesc copiii, îi ador, ne simțim foarte bine împreună, facem foarte multe activități împreună.

Sunt un om implicat. Le gătesc, îi duc la școală, îi îmbrac, îi spăl, le citesc povești, facem rugăciune, ne jucăm, citim, scriem, facem teme, mergem la activitățile extracurriculare, de la pian, înot, engleză până la tobe, tenis și șah. Mă pregătesc să îi iau de la școală la prânz, să-i aduc acasă, să le pun masa, și apoi ei dorm și eu plec la serviciu”, a afirmat Mirela Vaida.

Întrebată cum își „disciplinează” copiii atunci când greșesc, vedeta a povestit că nu este de acord cu bătaia și aplică pedepse copiilor atunci când greșesc.

„În ceea ce ne privește, eu nu pot aplica aceste lucruri (n.r. bătaia) cu copiii mei. O dată, că nu sunt de acord, nu mai sunt timpurile acelea, și încerc să fac o altfel de aducație cu copiii. Ridic tonul și ei înțeleg că, atunci când ridic tonul, lucrurile sunt grave.

Tatăl lor la fel face, dar atât! Și noi aplicăm pedepse. Cea mai cruntă pedeapsă e să te duci în camera ta sau nu primești desert. Sau, azi, nu mergem în parc, dar atât. Oricum, ei le simt.