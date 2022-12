Mitică Popescu a ajuns în Urgența Spitalului Foreasca. Frigul din propriul apartament, posibilă cauză a suferinței marelui actor

Îndrăgitul actor Mitică Popescu a fost internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca, secția Cardiologie.

Medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al unității medicale, a confirmat informația: „Este internat de ieri (duminică – N.R.), dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este în stare stabilă, cooperant și conștient”, a declarat, pentru Gândul, medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Floreasca.

Marele actor a împlinit 86 de ani pe 2 decembrie iar, recent a relatat presei frigul pe care este obligat să îl îndure în apartamentul său, din cauza furnizorilor de gaze.

Marele actor, condamnat la suferință în propria casă

frig în propria casă la 86 de ani, deoarece întâmpină probleme cu furnizorii săi de gaze. În ciuda faptului că actorul ținea căldura pornită, casa sa nu părea să se încălzească.

Acesta a oprit căldura și așteaptă ca problema să se rezolve curând. Deocamdată este forțat să îndure frigul și este obligat să poarte haine groase în casă pentru a nu îngheța.

Nu vrea să plătească mai mult

Deși , îi este teamă că va trebui să plătească mai mult la finalul lunii, motiv pentru care preferă să meargă prin casă înfofolit.

„Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer. Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri. E cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are.

Nu se încălzește deloc în casă. Eu nu am calorifere. Am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura!”, a fost declarația actorului pentru .