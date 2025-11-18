MM Stoica impresionează la 60 de ani cu o formă fizică demnă de invidiat. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus că totul s-a schimbat din momentul în care a decis să-și reseteze complet stilul de viață. A eliminat din alimentație tot ce îi făcea rău și a introdus perioade de post extrem, bazat exclusiv pe apă. Transformarea nu este doar a lui. , Teodora, a adoptat același regim.

Cum și-au schimbat Mihai și Teodora Stoica stilul de viață prin postul prelungit

Mihai Stoica și fiica sa, Teodora, au mai experimentat în trecut perioade de post prelungit, însă mereu sub supraveghere medicală. Teodora a povestit că transformarea lor a început în urmă cu 5-6 ani, când au decis să-și regândească stilul de viață și să introducă postul intermitent, dar și pe cel extins.

„Între timp, Meme Stoica ține un post de 7 zile. Noi ne-am schimbat împreună stilul de viață acum 5-6 ani, iar postul intermitent a fost unul dintre primele obiceiuri pe care le-am integrat în rutină. La fel și cel prelungit. Eu am ajuns cel mult la 5 zile. Anul acesta, am ținut 2 mai lungi (de peste 3 zile). Ca să fie clar, nimic din toate astea nu a fost făcut la întâmplare”, a transmis tânăra pe .

Cum au început Mihai și Teodora Stoica drumul către postul controlat Meme Stoica și fiica sa au decis să înceapă acest proces abia după ce s-au consultat cu specialiști. Au mers treptat, cu sesiuni scurte de 24, 36 și 48 de ore, monitorizate atent. De asemenea, au descoperit în timp ce le face bine și ce nu. Acum, Mihai folosește două dispozitive pe braț pentru a-și monitoriza cetonele și glicemia.

„E exemplul perfect că disciplina, curiozitatea și grija față de propriul corp pot transforma un obicei . Pentru unii, suntem „nebunii ăia”, dar mie mi se pare tare să văd cât de departe am ajuns ca familie”, a mai dezvăluit Teodora Stoica.

Ce implică, de fapt, water-fastingul urmat de MM Stoica

Water-fastingul adoptat de Meme Stoica presupune renunțarea completă la mâncare timp de șapte zile, perioadă în care consumul este limitat la lichide fără calorii.

„Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile. 66 de ore am băut doar apă, nicio cafea. Nu poți consuma nimic cu conținut caloric în acest interval.

Poți să bei ceai, poți să bei cafea, dar eu am mers numai pe apă. Activitățile sunt secretul. Dacă nu ai activitate, atunci deduci mai greu. Eu chiar am un regim. Dimineață beau apă plată, iar după-amiaza beau apă minerală cu gaz, că vine foamea puțin.

Normal sunt 168 de ore în șapte zile, dar eu fac 160 ca să pot funcționa joi. Că de joi am renunțat la mâncare, de la 19:43 și o să încep să mănânc la 11:43. Important este, apoi, cum strici acest fast, cu ce începi. Că sunt unii care au început cu fructe… Nu, e un dezastru. Sau cu carbohidrați, nu e o nenorocire”, a spus Mihai Stoica, notează Fanatik.

Meme Stoica spune că urmează acest post drastic pentru a declanșa autofagia, procesul prin care corpul elimină celulele deteriorate. El crede că, atunci când este activată, autofagia poate ajuta organismul să scape și de celulele potențial periculoase. Stoica subliniază că, odată cu vârsta, astfel de celule pot exista fără simptome. În opinia lui, fastingul ar putea avea un rol în protejarea sănătății pe termen lung.