B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”

MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”

Ana Beatrice
18 nov. 2025, 15:57
MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Sursa Foto: Facebook - Mihai Stoica
Cuprins
  1. Cum și-au schimbat Mihai și Teodora Stoica stilul de viață prin postul prelungit
  2. Cum au început Mihai și Teodora Stoica drumul către postul controlat
  3. Ce implică, de fapt, water-fastingul urmat de MM Stoica

MM Stoica impresionează la 60 de ani cu o formă fizică demnă de invidiat. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus că totul s-a schimbat din momentul în care a decis să-și reseteze complet stilul de viață. A eliminat din alimentație tot ce îi făcea rău și a introdus perioade de post extrem, bazat exclusiv pe apă. Transformarea nu este doar a lui. Și fiica sa, Teodora, a adoptat același regim.

Cum și-au schimbat Mihai și Teodora Stoica stilul de viață prin postul prelungit

Mihai Stoica și fiica sa, Teodora, au mai experimentat în trecut perioade de post prelungit, însă mereu sub supraveghere medicală. Teodora a povestit că transformarea lor a început în urmă cu 5-6 ani, când au decis să-și regândească stilul de viață și să introducă postul intermitent, dar și pe cel extins.

„Între timp, Meme Stoica ține un post de 7 zile. Noi ne-am schimbat împreună stilul de viață acum 5-6 ani, iar postul intermitent a fost unul dintre primele obiceiuri pe care le-am integrat în rutină. La fel și cel prelungit. Eu am ajuns cel mult la 5 zile. Anul acesta, am ținut 2 mai lungi (de peste 3 zile). Ca să fie clar, nimic din toate astea nu a fost făcut la întâmplare”, a transmis tânăra pe pagina de Instagram.

Cum au început Mihai și Teodora Stoica drumul către postul controlat

Meme Stoica și fiica sa au decis să înceapă acest proces abia după ce s-au consultat cu specialiști. Au mers treptat, cu sesiuni scurte de 24, 36 și 48 de ore, monitorizate atent. De asemenea, au descoperit în timp ce le face bine și ce nu. Acum, Mihai folosește două dispozitive pe braț pentru a-și monitoriza cetonele și glicemia.

„E exemplul perfect că disciplina, curiozitatea și grija față de propriul corp pot transforma un obicei într-un stil de viață. Pentru unii, suntem „nebunii ăia”, dar mie mi se pare tare să văd cât de departe am ajuns ca familie”, a mai dezvăluit Teodora Stoica.

Ce implică, de fapt, water-fastingul urmat de MM Stoica

Water-fastingul adoptat de Meme Stoica presupune renunțarea completă la mâncare timp de șapte zile, perioadă în care consumul este limitat la lichide fără calorii.

„Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile. 66 de ore am băut doar apă, nicio cafea. Nu poți consuma nimic cu conținut caloric în acest interval.

Poți să bei ceai, poți să bei cafea, dar eu am mers numai pe apă. Activitățile sunt secretul. Dacă nu ai activitate, atunci deduci mai greu. Eu chiar am un regim. Dimineață beau apă plată, iar după-amiaza beau apă minerală cu gaz, că vine foamea puțin.

Normal sunt 168 de ore în șapte zile, dar eu fac 160 ca să pot funcționa joi. Că de joi am renunțat la mâncare, de la 19:43 și o să încep să mănânc la 11:43. Important este, apoi, cum strici acest fast, cu ce începi. Că sunt unii care au început cu fructe… Nu, e un dezastru. Sau cu carbohidrați, nu e o nenorocire”, a spus Mihai Stoica, notează Fanatik.

Meme Stoica spune că urmează acest post drastic pentru a declanșa autofagia, procesul prin care corpul elimină celulele deteriorate. El crede că, atunci când este activată, autofagia poate ajuta organismul să scape și de celulele potențial periculoase. Stoica subliniază că, odată cu vârsta, astfel de celule pot exista fără simptome. În opinia lui, fastingul ar putea avea un rol în protejarea sănătății pe termen lung.

Tags:
Citește și...
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
Monden
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Monden
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Monden
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”
Monden
Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”
Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”
Monden
Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”
Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”
Monden
Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”
Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
Monden
Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Monden
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Monden
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Ultima oră
16:33 - Alegerile pentru Primăria Capitalei se vor ține termen. Curtea de Apel a respins contestația pe decizia de organizare
16:27 - Bucureștiul copiilor fără mișcare. Sectorul care construiește săli de sport în școli care nu au avut niciodată una
16:24 - Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
16:10 - CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi
15:59 - Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
Catalin Drula
15:55 - Cătălin Drulă: Compania Municipală de Parking trebuie desființată
15:43 - Iar e scandal în Coaliție. Ceartă pe tăierea salariilor din Armată, Poliție, Sănătate și Educație (VIDEO)
15:41 - Romprest anunță că-și „reduce frecvența și cantitatea serviciilor prestate” în Sectorul 1 deoarece Primăria are datorii de 116 milioane de lei
15:29 - România, campioană la focare de pestă porcină. Patru focare în Arad și sute de animale sacrificate
15:20 - Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani